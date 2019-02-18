Жіноча збірна України з біатлону втратила капітана до кінця сезону
Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна змушена достроково завершити виступи в сезоні 2018/19. Причиною стало рішення медиків.
Після результатів комплексного медичного огляду, проведеного в Києві напередодні, Олені Підгрушній поставили невтішний діагноз – гостра стадія міокардиту – запалення серцевого м'яза, повідомили у biathlon.com.ua.
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Проблеми зі здоров’ям в Олени виникли, як результат перенесеного захворювання в січні цього року. Діагностувати захворювання в умовах виступів на етапах Кубку світу було неможливо. Після того, як Підгрушна провела три гонки після хвороби в умовах погіршеного самопочуття, було прийнято рішення відправити спортсменку на додаткове обстеження для з’ясування причин нездужання. В результаті УЗД, а після й МРТ підтвердили діагноз, що виключає продовження виступів в поточному сезоні.
На даний момент Олена Підгрушна йде другою з українок в загальному заліку Кубку світу, займаючи 36-й рядок.
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