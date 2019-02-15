Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото

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Жіноча збірна України з футзалу
Жіноча збірна України з футзалу / Facebook АФУ

У п'ятницю, 15 лютого, жіноча збірна України з футзалу проведе поєдинок Фіналу чотирьох першого в історії чемпіонату Європи проти команди Португалії.

Підопічні Олега Шайтанова рейсом з Борисполя через німецький Франкфурт-на-Майні прибули до міста Порту, де у місцевому готелі базуватимуться впродовж усього турніру разом з трьома іншими збірними.

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На дівчат очікувала офіційна фотосесія та тренування, яке тривало протягом 90 хвилин у Палаці спорту.

Пропонуємо ознайомитися з фотосесією українок перед матчем в Португалії.


Жіноча збірна України з футзалу перед Фіналом чотирьох // Facebook АФУ

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Теги: Спорт Футбол Футзал
Джерело: 24 Канал
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