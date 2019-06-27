Жіноча збірна України з поразки стартувала на ЄвроБаскет-2019

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Збірна України програла Іспанії на жіночому ЄвроБаскет-2019
Збірна України програла Іспанії на жіночому ЄвроБаскет-2019 / ФБУ

Жіноча національна збірна України програла команді Іспанії в Ризі у стартовому поєдинку групового етапу чемпіонату Європи – 77:95.

Україна – Іспанія 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)
Україна: Ягупова (38), Ольховик (10), Удоденко (9), Білоцерківська (9), Науменко (6), Малашенко (2), Кондусь (2), Радулович (1), Яцковець, Горобець, Волошина

Наші дівчата почали поєдинок максимально зосереджено в захисті. Це суттєво сковувало атаку іспанок, натомість наші дівчата захопили перевагу на старті. Та суперниці все ж поступово набрали обертів, вирівнявши гру, а згодом уже змусивши українок наздоганяти. І наші дівчата справилися. У Білоцерківської пройшли три дальні влучання. Українки в підсумку виграли стартову чверть.

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У другій десятихвилинці суперниці зуміли додати пресингу та змусити наших більше помилятися. У підсумку українки припустилися дев’яти втрат за першу половину. По ходу чверті суперниці мали 10 очок переваги. Та до великої перерви наші дівчата вдвічі скоротили цей розрив.

По перерві основні тенденції збереглися. Ми все ще більше втрачали, суперниці краще реалізовували дальні кидки та вирівняли статистику за підбираннями. У результаті це дозволило Іспанії додати ще 11 очок переваги.

У заключній чверті кардинальних змін не сталося. Іспанія довела поєдинок до перемоги.

Наступний матч збірна України грає 28 червня проти господарів з Латвії. Початок о 18:30.

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Збірна України з баскетболу
Джерело: ФБУ
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