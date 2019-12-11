Зінченко, Білодід і Овсій потрапили у рейтинг українських лідерів до 30 років

Українська газета Kyiv Post опублікувала щорічний рейтинг "30 до 30", у якій відзначає українських лідерів. До списку увійшли троє спортсменів – гравець "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко, чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід і призерка паралімпійських ігор з метання булави і диску, чемпіонка світу Зоя Овсій.

Окрім спортсменів, до рейтингу також потрапили музичні виконавці, військові, вчителі, а також українські міністри. Повний перелік публікує Kyiv Post.

До слова: Дарія Білодід побореться за звання найкращої спортсменки року

Дарія Білодід: видання характеризує дзюдоїстку, як наполегливу спортсменку, яка тренується по п'ять годин шість днів на тиждень, аби завоювати єдине професійне досягнення, яке у її 18 років їй ще не підкорилося – золото Олімпійських ігор.



Дарія Білодід

Олександр Зінченко: за версією видання, він є одним з найкращих молодих футболістів світу, а також лідером національної збірної України з футболу, що допоміг їй вибороти путівку на Євро-2020.



Олександр Зінченко

Зоя Овсій: успішна спортсменка-паралімпійка, єдина українка, що бере участь у міжнародних змаганнях з метання булави. Цього року вона встановила новий світовий рекорд, завдяки чому виборола золото чемпіонату світу.



Зоя Овсій