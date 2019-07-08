Зінченко приступив до передсезонної підготовки з "Манчестер Сіті": фото
Український півзахисник Олександр Зінченко повернувся в розташування "Манчестер Сіті" для початку передсезонної підготовки.
Кілька днів "МанСіті" пробуде вдома, після чого вирушить в азійське турне, під час якого в команди заплановані чотири контрольні поєдинки.
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На 17 липня у "містян" запланований матч з "Вест Хемом", 24 липня – з "Кітчем", 27 липня – з "Йокогама Ф. Марінос".
Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко провів відпустку зі своєю дівчиною Владою Седан, журналісткою телеканалів "Футбол 1/2".
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