Зінченко приступив до передсезонної підготовки з "Манчестер Сіті": фото

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Український півзахисник Олександр Зінченко повернувся в розташування "Манчестер Сіті" для початку передсезонної підготовки.

Кілька днів "МанСіті" пробуде вдома, після чого вирушить в азійське турне, під час якого в команди заплановані чотири контрольні поєдинки.

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На 17 липня у "містян" запланований матч з "Вест Хемом", 24 липня – з "Кітчем", 27 липня – з "Йокогама Ф. Марінос".

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко провів відпустку зі своєю дівчиною Владою Седан, журналісткою телеканалів "Футбол 1/2".

 

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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