Зінченко приступив до передсезонної підготовки з "Манчестер Сіті": фото

Український півзахисник Олександр Зінченко повернувся в розташування "Манчестер Сіті" для початку передсезонної підготовки.

Кілька днів "МанСіті" пробуде вдома, після чого вирушить в азійське турне, під час якого в команди заплановані чотири контрольні поєдинки.

Читайте також: Зінченко отримав новий номер у "Манчестер Сіті", клуб вже реалізовує футболки

Pep arrives for the first training session of 2019/20.



It all starts here!



#mancity pic.twitter.com/tPQZ6SxIGr — Manchester City (@ManCity) 8 июля 2019 г.

It's all looking from up here on day one of training!



#mancity pic.twitter.com/Ee6AXd7LoY — Manchester City (@ManCity) 8 июля 2019 г.

На 17 липня у "містян" запланований матч з "Вест Хемом", 24 липня – з "Кітчем", 27 липня – з "Йокогама Ф. Марінос".

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко провів відпустку зі своєю дівчиною Владою Седан, журналісткою телеканалів "Футбол 1/2".