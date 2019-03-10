Зінченко став гравцем місяця у "Манчестер Сіті" й випередив зіркових футболістів: відео

194 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com/ManCity

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем клубу в лютому.

22-річний українець переміг в голосуванні на офіційному сайті "Манчестер Сіті".

Читайте також: Зінченко продовжує феєрити на тренуваннях "Ман Сіті": нова витівка українця

За Зінченка було віддано 45% голосів. Він випередив зіркових гравців "городян" Серхіо Агуеро (42%) і Рахіма Стерлінга (13%).

У лютому українець відіграв 5 повних матчів (2 в АПЛ, 1 в Лізі чемпіонів, 1 в Кубку Англії і фінальний матч Кубка англійської ліги). Олександр провів на лавці запасних лише один матч з "Евертоном" в АПЛ.

 

 

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Ми якраз вчасно зупинилися, – Роман Скрипін про відмову України від участі в Євробаченні-2019
сьогодні
6417
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ліверпуль" пропустив сухий лист у матчі з "Бернлі": відео
сьогодні 15:10 "Ліверпуль" пропустив сухий лист у матчі з "Бернлі": відео
327
Українка Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування
сьогодні 11:40 Українка Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування
330
Українка народила тренеру "Шахтаря" сина, португалець має двох дітей від першого шлюбу
сьогодні 09:36 Українка народила тренеру "Шахтаря" сина, португалець має двох дітей від першого шлюбу
1293
Тренер збірної України з біатлону розповів, чому Підручному не вистачило 0,3 секунди до медалі
9 березня 20:23 Тренер збірної України з біатлону розповів, чому Підручному не вистачило 0,3 секунди до медалі
510
"Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео
9 березня 18:53 "Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео
252
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук