Зінченко став гравцем місяця у "Манчестер Сіті" й випередив зіркових футболістів: відео

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем клубу в лютому.

22-річний українець переміг в голосуванні на офіційному сайті "Манчестер Сіті".

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За Зінченка було віддано 45% голосів. Він випередив зіркових гравців "городян" Серхіо Агуеро (42%) і Рахіма Стерлінга (13%).

У лютому українець відіграв 5 повних матчів (2 в АПЛ, 1 в Лізі чемпіонів, 1 в Кубку Англії і фінальний матч Кубка англійської ліги). Олександр провів на лавці запасних лише один матч з "Евертоном" в АПЛ.

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