Зінченко знищив шотландського вундеркінда та вивів Україну у півфінал Євро-2020: відео

В рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи у FIFA-20 під назвою Plan B FIFA Tournament організований блогом "433" для професійних футболістів, Олександр Зінченко представляв Україну у протистоянні з Шотландією.

Хавбек збірної України Олександр Зінченко у запеклому двобої здолав юнго шотландського таланта Біллі Гілморома, який виступає за "Челсі" – 1:5.

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Цікаво, що шотландець грав за "Манчестер Сіті", а Олександр обрав "Барселону". Таким чином, Україна пробилася до півфіналу турніру.

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У попередніх раундах раундах турніру Зінченко легко розібрався з росіянином Данілом Круговим (6:1), а потім в овертаймі дотиснув австрійського нападника Міхаеля Грегоріча (2:1).

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