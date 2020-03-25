Зірка "МанСіті" Кевін Де Брюйне вигадав цікаві тренування із дітьми – миле відео

Пандемія коронавірусу тимчасово зупинила усі спортивні заходи у світі, а спортсмени були відправлені на карантин. Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне знайшов вихід. як оригінально потренуватись разом із дітьми.

Пандемія коронавирусу змусила більшість футболістів сидіти вдома на карантині. Кожен гравець знаходить відповідний для себе спосіб розважитися.

Варто побачити Зіркові футболісти стають у чергу, щоб потрапити на тренування до юного воротаря: відео

Оригінальний спосіб підтримувати себе у формі знайшов півзахисник "МанСіті" Кевін Де Брюйне, чим і поділився у своїх соцмережах.

Бельгієць долучив до занять своїх синів Мейсона Мілана та Рима. Схоже, дітям сподобалося кататися на ногах свого батька і вони не проти це повторити.

Креативний легкий день з дітьми,

– написав футболіст.

Кевін змайстрував маленьку альтанку для пікніка, щоб дітям було веселіше будинку. Зірковий футболіст часто ділиться сімейними фото та відео.

Додамо, що декілька днів тому одному із синів виповнилось чотири роки. про це повідомив футболіст у своєму інстаграмі.

Цьому маленькому чоловікові вже 4 роки. Як швидко летить час. Люблю тебе мій великий хлопчик,

– прокоментував Кевін.

Зазначимо, що цього сезону на рахунку Де Брюйне 35 матчів у всіх турнірах, дев'ять забитих голів та 18 результативних передач.

АПЛ до кінця квітня перебуває на карантині через коронавірус.

Наразі "Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від першого "Ліверпуля" на 25 балів.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram