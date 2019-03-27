Зіркового МакГрегора звинувачують у сексуальному насильстві, він тільки завершив кар'єру

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор підозрюється в сексуальному насильстві.

Розслідування у справі веде поліція Ірландії, повідомляє The New York Times.

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Поліція розпочала слідство проти Конора МакГрегора після того, як жінка звинуватила його у скоєному над нею насильстві сексуального характеру.

Вона заявила у поліцію, що МакГрегор здійснив над нею сексуальне насильство в одному з готелів Дубліна. У січні його затримали і допитали. Офіційно звинувачення йому не висували.

Спорт 24 писав, що 26 березня МакГрегор прийняв рішення завершити спортивну кар'єру, пов'язану з виступами в змішаних єдиноборствах.

В даний момент Конор МаГрегор відбуває шестимісячну дискваліфікацію. Це покарання він отримав після операції з Атлетичною комісією, яка приймала рішення про майбутнє ірландця і Хабіба Нурмагомедов в зв'язку з їх бійкою після очного поєдинку.

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Теги: Змішані єдиноборства Спорт
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