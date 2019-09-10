Ломаченко розповів, на якій позиції хотів би грати в футбол

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Василь Ломаченко футбол
Василь Ломаченко футбол / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко розповів про те, як він ставиться до футболу.

Ломаченко розповів про те, на якій позиції реалізував би себе у футболі.

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Мені дуже подобається футбол. На якій позиції я б хотів зіграти? Думаю, що зліва в нападі. Для цієї позиції потрібна швидкість,
– заявив Ломаченко в ефірі Youtube-каналу F2Freestylers.

Нагадаємо, що в липні Ломаченко разом з Олександром Усиком змішали футбол з боксом і придумали новий вид спорту.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбела рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.

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Теги: Спорт Футбол Василь Ломаченко Бокс
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