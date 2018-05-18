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Sports Illustrated показав нову серію купальників: гарячі фото 18+

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Аліса Міллер знялася для Sports Illustrated
Аліса Міллер знялася для Sports Illustrated / Instagram

Новою героїнею видання Sports Illustrated стала американська супер-модель Аліса Міллер.

Для реклами купальників серії Sports Illustrated Swimsuit американська супер-модель знімалася вперше, хоча на її сторінці в Instagram можна знайти безліч відвертих фотосесій.

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Супер-модель Аліса Міллер

Фотографував сексапільну модель американський фотограф Джеймс Макарі, який часто співпрацює з виданням Sports Illustrated.

 

 

Також видання у своєму Instagram опублікувало коротке відверте відео зі зйомок реклами, на якому модель американська модель Хейлі Бейлі позує для камери, прикриваючи груди рукою.

 

@haleyybaylee killing it in Belize | @mbvbelize

Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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