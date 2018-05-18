Sports Illustrated показав нову серію купальників: гарячі фото 18+
Новою героїнею видання Sports Illustrated стала американська супер-модель Аліса Міллер.
Для реклами купальників серії Sports Illustrated Swimsuit американська супер-модель знімалася вперше, хоча на її сторінці в Instagram можна знайти безліч відвертих фотосесій.
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Супер-модель Аліса Міллер
Фотографував сексапільну модель американський фотограф Джеймс Макарі, який часто співпрацює з виданням Sports Illustrated.
Також видання у своєму Instagram опублікувало коротке відверте відео зі зйомок реклами, на якому модель американська модель Хейлі Бейлі позує для камери, прикриваючи груди рукою.
Джерело: 24 Канал
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