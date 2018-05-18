Sports Illustrated показав нову серію купальників: гарячі фото 18+

Новою героїнею видання Sports Illustrated стала американська супер-модель Аліса Міллер.

Для реклами купальників серії Sports Illustrated Swimsuit американська супер-модель знімалася вперше, хоча на її сторінці в Instagram можна знайти безліч відвертих фотосесій.

Читайте також: Юна модель поділилася спокусливим знімками з пляжу



Супер-модель Аліса Міллер

Фотографував сексапільну модель американський фотограф Джеймс Макарі, який часто співпрацює з виданням Sports Illustrated.

Також видання у своєму Instagram опублікувало коротке відверте відео зі зйомок реклами, на якому модель американська модель Хейлі Бейлі позує для камери, прикриваючи груди рукою.