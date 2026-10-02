Олександр Усик подолав тернистий шлях в аматорському та професійному боксі. Імовірно, головне випробування титулований спортсмен подолав ще у дитячому віці, пише 24 Канал.

Яку хворобу у дитячі роки переніс Олександр Усик

На бокс Олександр потрапив у 15-річному віці. Невдовзі, у Криму, він зазнав першої поразки у аматорському спорті. Щоправда, ще під час навчання у другому класі школи майбутній чемпіон міг втратити життя, а не лише шанси тривалі та успішні заняття спортом.

Тоді він захворів на важку двосторонню пневмонію. Про це неодноразово розповідав сам триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу.

Практично пробув у лікарні 320 днів із 365-ти у році. Це був другий клас, 8-9 років. Лежав у Чернігівському тубдиспансері, де навчився плести з крапельниць усякі штуки. Саме там я почав спілкування із Богом. Хоча до цього декілька разів ходив до церкви з бабусею. Мені подобався запах ладану та свічок,

– говорив Усик для ютуб-каналу Слави Дьоміна.

За кілька років родина Олександра перебралась до Сімферополя. Там зміцнілий здоров’ям хлопець почав займатись футболом в академії сіміферопольської Таврії, а ще за кілька років почалась його історія у боксі.

Що зараз відбувається у кар’єрі Усика

Наразі найімовірнішим наступним опонентом українця вважають Деонтея Вайлдера. На зустріч з українцем претендує також і Тайсон Ф'юрі, який нещодавно зробив гучну заяву про бій з Усиком у США.

Наприкінці серпня директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що після бою з Вайлдером команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі.