Спосіб існує, – Лємєнов назвав реальний сценарій покарання окупантів за звірства
З'явилась нова перехоплена розмова російського вбивці, де він вихвалявся, як відрубував пальці полоненим українцям. Існує більш реальний спосіб, як притягнути подібних росіян до покарання.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Олександр Лємєнов – ексрадник генпрокурора та колишній глава комісії Держбюро розслідувань. За його словами, є сценарій реалістичніший, аніж міжнародне право.
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Що саме пропонує Лємєнов
Лємєнов зауважив, що Україна об'єктивно не зможе нічого домогтися від Росії, поки там не зміниться режим і світогляд у головах росіян. Саме тому українці не зможуть добитися через міжнародні суди визнання катувань, а по факту особливо тяжких злочинів.
Саме тому є вихід №2. Моя родина проживає в Ізраїлі, існує певний досвід – створення певного спецпідрозділу,
– заявив він.
На думку колишнього радника генпрокурора, його вже й могла створити СБУ. Проте вони не можуть звітувати про наявність такого підрозділу, який в тилу безпосередньо може вчиняти дії, які можуть запевнити українців, що одного з росіян покарають.
"Це більш реальний сценарій, щоб створити підрозділ, який точково знищуватиме таких персонажів", – додав Лємєнов, зазначивши ще не є остаточним виходом із ситуації, адже російських убивць занадто багато, щоб їх знищувати точково.
"Потрібно максимально закинути Росії петлю на шиї, щоб зруйнувати їхню економіку і зрештою зруйнувати державу", – підкреслив він.