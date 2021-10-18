Спостерігачів ОБСЄ заблокували в готелі в окупованому Донецьку

Спостерігачі ОБСЄ не можуть виконувати свої функції в окупованому Донецьку. Їх фактично заблокували у готелі, в якому вони мешкають.

А проте на решті непідконтрольних українській владі територіях Донецької області Спостережна місія працює. Це ж стосується й окупованої частини Луганської області.

Також цікаво Закидають Україні вихід з мінських угод: у Путіна поки не планують зустрічі з Зеленським

Місія ОБСЄ, попри негаразди у Донецьку, загалом продовжує роботу

Попри блокування, СММ ОБСЄ залишається у Донецьку. Та виконувати свої функції (виїжджати на патрулювання території) спостерігачі не можуть, поки не почувають себе у безпеці. Про це повідомила представниця ОРДО у Тристоронній контактній групі від України Тетяна Іванова.

Це тільки на території Донецька. На всій іншій території місія ОБСЄ продовжує свою роботу,

– наголосила вона.

Також в ОБСЄ відповіли на запит українських журналістів щодо ситуації, яка склалася із роботою СММ в Луганській області. Там запевнили, що спостерігачі продовжують працювати на непідконтрольній українській владі території – всюди, окрім Донецька.

У зв'язку з протестом біля готелю, де в непідконтрольному урядові Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується згідно з мандатом місії,

– запевнили в ОБСЄ.

Тим часом "мітингувальники" перед готелем у Донецьку вже встановили намети та біотуалети.



Палатки, встановлені "мітингувальниками" під готелем зі спостерігачами ОБСЄ / Фото росЗМІ

Блокування роботи ОБСЄ в Донецьку: що про це відомо

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки й співробітництва у Європі (СММ ОБСЄ) наразі припинила роботу в окупованому Донецьку – з міркувань безпеки.

Річ у тім, що упродовж кількох днів ще з пятниці, 15 жовтня, міжнародних спостерігачів фактично блокують у готелі Park Inn, в якому вони мешкають.

Park Inn, в якому вони мешкають. Окупанти організували там "мітинг", учасники якого вимагають відпустити затриманого раніше українськими військовими бойовика, який нібито займався розмінуванням (а українські правоохоронці переконані, що насправді – шпигував) під прикриттям участі у СЦКК (Спільний центр з контролю та координації).

Чоловіка на ім'я Андрій Косяк затримали 13 жовтня біля КПВВ "Золоте" на підконтрольній Україні частині Луганської області. У Службі безпеки України заявили також, що той перебував у розшуку за підозрою в умисному вбивстві.