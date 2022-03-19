Спрацювали 8 з 10 гумкоридорів: Верещук розповіла, як пройшла евакуація

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

До теми За день гумкоридорами вдалося вивезти понад 6 600 людей

З Маріуполя до міста Запоріжжя – виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини.

З Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезли майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя.

Автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська. Завтра на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську автобуси будуть з 9:00. Відправлення до Запоріжжя об 11.00

Також працюють над організацією транспорту для вивезення маріупольців з Портового, Мелекино та Нікольського.

Київська область

З села Бервиця до Броварів – вивезено 500 людей.

З Бучі до селища Білогородка – евакуювали 320 людей.

З селища Богданівка до Броварів – 1000 людей.

Не відбулась евакуація з Бородянки до Білої Церкви. Маршрут зірвався через обстріли росіян. Автобуси залишаються там і зможуть почати евакуацію людей з Бородянки завтра вранці.

Луганська область

З Лисичанська в Бахмут – виїхали 160 людей.

З Сєвєродонецька в Бахмут – 160 людей,

З Рубіжного в Бахмут – 45 людей,

З Попасної в Бахмут – 310 людей

В ці міста також доставили гуманітарні вантажі – продукти та медикаменти.

Херсонська область

Окупанти зупинили 14 фур з гуманітарною допомогою для міст Херсонської області. Допомогу не дали доставити.

Які коридори планують завтра

Завтра планують маршрути евакуації для населених пунктів Київської області. Також мають продовжити евакуацію маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області.

Важливо – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: