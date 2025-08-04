Експрокурор САП і старший групи прокурорів у справі Одеського аеропорту Станіслав Броневицький заявив, що НАБУ не перевіряло інформацію про пропозицію "створити проблеми" детективу, який вів справу. Водночас керівництво нібито знало про це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Броневицького для hromadske.

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Як відбувалося розслідування у справі Одеського аеропорту?

Станіслав Броневицький пояснив, що у квітні 2023 року було зареєстроване нове кримінальне провадження за фактом заволодіння аеропортом. Його розслідували до серпня 2023 року.

Після цього підозри отримали Борис Кауфман, Алекс Борухович, Олексій Костусєв та ще дві особи: заступник на той час одеського міського голови й приватна особа, яка фактично виконувала роль директора спільно створеного товариства.

За словами Броневицького, пропозиція щодо 1 мільйона доларів стосувалася його самого, а також Станіслава Бравермана – він був старшим групи детективів у справі про заволодіння майном Одеського аеропорту.

Я про це знав. Це осінь 2023 року. Ми отримали інформацію оперативного характеру: щоб у якийсь спосіб відсторонити пана Бравермана від розслідування, пропонувалася сума в один мільйон доларів. Це, знову ж таки, неперевірена оперативна інформація. За те, щоби створити йому проблеми кримінально-правового характеру, – 3 мільйони доларів. За неперевіреною оперативною інформацією, така сама сума розміром 3 мільйони доларів пропонувалась за такі самі дії щодо прокурора,

– стверджує експрокурор САП.

За його словами, оскільки ця інформація була неперевіреною, але становила певну загрозу, детективи сформували службову записку, яка була адресована управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

Все, на цьому крапка. На жаль. Тому що ніхто ні з чим не розібрався, ніхто нічим не поцікавився. І воно так і залишилося фактом, просто листом детективів про те, є така інформація.

– підсумував Броневицький.

24 Канал надіслав запит до НАБУ щодо розслідування у справі Одеського аеропорту.