"Буду доводити свою невинуватість": Єрмак відреагував на те, що суд відхилив його апеляцію

Андрій Єрмак, який фігурує у справі "Династія", відреагував на відхилення його апеляції судом. Колишній голова Офісу Президента сказав, що буде доводити свою невинуватість у правовому порядку.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму телеграм-каналі.

До теми: Читав про себе та перемогу Трампа: чим займався Єрмак у СІЗО та чи спілкувався із Зеленським

Що сказав Єрмак стосовно відхилення його апеляції?

Андрій Єрмак зазначив, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула його апеляційну скаргу та скаргу прокурора. Ексглава ОП сказав, що його доводи зводилися до "необґрунтованості підозри та відсутності ризиків".

"Так, зокрема, стороною обвинувачення не надано жодних доказів моєї причетності до інкримінованих дій", – написав підозрюваний у справі "Династія".

Однак попри озвучені аргументи, суд залишив без змін ухвалу першої інстанції.

Я переконаний, що правосуддя має ґрунтуватися виключно на доказах, а не на політичних емоціях, інформаційному тиску чи спробах сформувати "вирок" ще до розгляду справи по суті. Тому буду доводити свою невинуватість у межах правових процедур,

– резюмував Єрмак.

Як пройшло судове засідання щодо Андрія Єрмака 21 травня?

Андрій Єрмак 21 травня прибув у Вищий антикорупційний суд, де розглядали його апеляцію у справі "Династія". Адвокат підозрюваного Ігор Фомін наголошував, що намагатиметься скасувати рішення першої інстанції й уникнути запобіжного заходу для Єрмака.

На суді Єрмак заперечив свою причетність до легалізації коштів через будівництво резиденцій у Київській області, а також заявив про відсутність доказів від сторони обвинувачення. Ексглава ОП також переконував, що дотримується судових умов, носить електронний браслет і здав закордонні паспорти.

Зрештою Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про заставу для ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака у розмірі 140 мільйонів гривень. Водночас суд відхилив клопотання прокуратури про збільшення застави до 180 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП вручили підозру Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сама справа отримала назву "Династія" на честь назви комплексу, який планували звести.