Розкрадання газу на понад 2 мільярди: на Львівщині повідомили про підозру нардепу Дубневичу

НАБУ і САП 10 жовтня повідомили про підозру народному депутату України. Мовиться про розкрадання природного газу на суму понад 2,1 мільярда гривень.

За інформацією власних джерел Суспільного у правоохоронних органах, мовиться про народного депутата Ярослава Дубневича. Йому повідомили про підозру в організації заволодіння майном держави та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили:

у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень);

у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 мільйона гривень).

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Організація заволодіння природним газом

За версією слідства, впродовж 2013 – 2017 років нардеп організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, що у Львівській області, на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Задля здешевлення тепла НАК постачав газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як встановили детективи НАБУ, "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, адже не планували використовувати його для виробництва тепла. Натомість вони використали блакитне паливо у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі продали ДП "Енергоринок" за ринковою ціною.

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Організація легалізації

Внаслідок заволодіння природним газом прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% проти 3 – 5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів.

Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 мільярда гривень,

– повідомили у НАБУ.

Впродовж 2013 – 2018 років нардеп організував відмивання частини цих грошей. Мовиться про понад 450 мільйонів гривень, які:

перевели на рахунки підконтрольного ТОВ та компаній-нерезидентів, зокрема зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах,

змішали та замаскували,

врешті-решт повернули в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

Наразі обвинувальні акти щодо 5 учасників схеми скерували до суду, а на цілісні майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" вартістю близько 800 мільйонів гривень наклали арешт.

Наразі вирішується питання обрання організатору схеми запобіжного заходу. Слідство триває.

Коротко про "справу Дубневичів"

Народний обранець також є обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо заволодіння 93 мільйонами гривень Укрзалізниці.

Слідчі почали слідство у справа Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ у 2016 році. Вона є однією з найскладніших справ у сфері економіки в історії НАБУ і САП. Загальний обсяг матеріалів слідства становить понад 350 томів.

До 9 іноземних юрисдикцій надіслано 17 запитів про міжнародно-правову допомогу, серед них:

Швейцарська Конфедерація,

Сполучені Штати Америки,

Республіка Кіпр,

Латвійська Республіка,

Словацька Республіка,

Канада,

Республіка Маршаллові Острови.

Відповідь на деякі з них довелося чекати до двох років. Зокрема, це обумовлює значну тривалість розслідування.

Окрім того, завдяки співпраці з іноземними колегами однієї з країн Європи вдалося відстежити та накласти арешт на гроші у розмірі 2,3 мільйона євро, які вніс на рахунок один із членів сім'ї народного депутата.



Схема заволодіння газом / Фото НАБУ