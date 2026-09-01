Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Дубовику

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу протидії рейдерству Віктору Дубовику. Він залишається під вартою з альтернативою у вигляді 7 мільйонів гривень застави, яку вже внесли.

Про це. повідомляє Центр протидії корупції.

Що відомо про запобіжний захід Дубовику?

Апеляційна палата ВАКС розглянула скарги сторони захисту та прокурора у справі Віктора Дубовика, який є фігурантом операцій "Форест Гамп" і "Феміда".

Захист просив скасувати рішення слідчого судді та взагалі відмовитися від застосування до Дубовика будь-якого запобіжного заходу. Адвокати, зокрема, наголошували, що визначена судом застава у 7 мільйонів гривень є непомірною для посадовця та його родини.

Прокурор, зі свого боку, наполягав на посиленні запобіжного заходу. Він просив збільшити альтернативну заставу з 7 до 50 мільйонів гривень.

За версією обвинувачення, Дубовик отримував по 5 тисяч доларів щомісяця від учасників злочинної організації. На думку прокурора, з огляду на це та інші ризики 7 мільйонів гривень не є достатньою гарантією належної поведінки підозрюваного.

Зрештою колегія Апеляційної палати ВАКС залишила обидві апеляційні скарги без задоволення, а попередню ухвалу суду – без змін.

У чому підозрюють Дубовика?

19 серпня НАБУ оголосило про операцію "Форест Гамп". За даними слідства, фігуранти намагалися встановити контроль над державним "Сенс Банком", щоб використовувати його у приватних інтересах, зокрема для внесення застави за одного з фігурантів іншого провадження грошима злочинного походження.

Віктор Дубовик фігурує у справах, пов'язаних із діяльністю злочинної організації, яка займалася рейдерством, підробленням документів та втручанням у державні реєстри.

За версією правоохоронців, він надавав учасникам організації юридичні поради та вказівки, а також допомагав корегувати їхні плани. Зокрема, він пропонував Микитасю виготовити підробні ухвали, щоб занести їх в реєстр з метою фактичної перереєстрації.