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24 Канал Новини України Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Дубовику
1 вересня, 16:25
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Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Дубовику

Вероніка Соцкова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу протидії рейдерству Віктору Дубовику. Він залишається під вартою з альтернативою у вигляді 7 мільйонів гривень застави, яку вже внесли.

Про це. повідомляє Центр протидії корупції.

Що відомо про запобіжний захід Дубовику?

Апеляційна палата ВАКС розглянула скарги сторони захисту та прокурора у справі Віктора Дубовика, який є фігурантом операцій "Форест Гамп" і "Феміда".

Захист просив скасувати рішення слідчого судді та взагалі відмовитися від застосування до Дубовика будь-якого запобіжного заходу. Адвокати, зокрема, наголошували, що визначена судом застава у 7 мільйонів гривень є непомірною для посадовця та його родини.

Прокурор, зі свого боку, наполягав на посиленні запобіжного заходу. Він просив збільшити альтернативну заставу з 7 до 50 мільйонів гривень.

За версією обвинувачення, Дубовик отримував по 5 тисяч доларів щомісяця від учасників злочинної організації. На думку прокурора, з огляду на це та інші ризики 7 мільйонів гривень не є достатньою гарантією належної поведінки підозрюваного.

Зрештою колегія Апеляційної палати ВАКС залишила обидві апеляційні скарги без задоволення, а попередню ухвалу суду – без змін.

У чому підозрюють Дубовика?

19 серпня НАБУ оголосило про операцію "Форест Гамп". За даними слідства, фігуранти намагалися встановити контроль над державним "Сенс Банком", щоб використовувати його у приватних інтересах, зокрема для внесення застави за одного з фігурантів іншого провадження грошима злочинного походження.

Віктор Дубовик фігурує у справах, пов'язаних із діяльністю злочинної організації, яка займалася рейдерством, підробленням документів та втручанням у державні реєстри.

За версією правоохоронців, він надавав учасникам організації юридичні поради та вказівки, а також допомагав корегувати їхні плани. Зокрема, він пропонував Микитасю виготовити підробні ухвали, щоб занести їх в реєстр з метою фактичної перереєстрації.

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