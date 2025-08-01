Колишній керівник Херсонської ОДА Владислав Мангер, якого звинувачують у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, внаслідок чого вона померла, прагне піти служити до війська.

Утім, суд відмовив йому на таке бажання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske, УП та ветерана ЗСУ Масі Найєма.

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Що про це відомо?

Адвокати Владислава Мангера на судовому засіданні заявили, що подали клопотання про те, що він хоче долучитися за контрактом до стрілецької роти 129 окремої важкої механізованої бригади (в/ч А7224).

За їхніми словами, Мангер зможе долучатися до наступних засідань особисто або онлайн. Крім того, оскільки про посилення покарання для нього не йдеться, суд, мовляв, може продовжити розгляд без нього.

Відчувається гостра потреба у поповненні війська, Мангер брав участь в АТО, має військовий досвід,

– сказав адвокат Олександр Шадрін.

Ба більше, захисники запевняють, що на фронті нібито немає ризику втечі обвинуваченого або його впливу на свідків. Своєю чергою прокурори піддали сумніву факт участі Владислава Мангера в АТО.

Сам ексголова Херсонської обласної державної адміністрації заявив, що вже 5 років перебуває за ґратами, поки триває суд, тоді як його "обов’язок стояти на захисті держави", а не "сидіти у теплому місці".

Водночас колишній помічник депутата облради Олексій Левін заявив, що Мангер "записався не на волю, а на війну", а тих, хто прийшов до суду з вимогою покарання Менгера, назвав "державними зрадниками".

Зазначимо, адвокат Масі Найєм, якого було важко поранено на фронті, публічно розкритикував таку спробу уникнути відповідальності. Він наголосив, що суд розглядав можливість фактично відпустити його.

"Якщо Мангера не покарають, то замовлення вбивства за допомогою військових буде повторюватись. Нагадаю, Мангер був організатором, виконавцем були колишні АТОшники", – написав він у дописі на Facebook.

Попри відповідні наміри Мангера після розгляду суд відмовив у задоволенні клопотання про його долучення до війська.