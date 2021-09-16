Справа Гонгадзе зіграла на руку Росії, – Мирослава Гонгадзе

З дня вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе минає 21 рік. Сподіватися на те, що замовників знайдуть, не варто було з самого початку.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла Мирослава Гонгадзе – головна редакторка української служби "Голосу Америки" та вдова Георгія Гонгадзе. Вона зазначила, що вона за справедливість з допомогою близьких їй людей.

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"Мушу сказати, що якщо порівняти з іншими злочинами проти українських журналістів, активістів та політиків, то справа Гонгадзе принаймні якось розслідувана й маємо хоч часткове правосуддя", – сказала Гонгадзе.

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За словами журналістки, наразі відомі всі виконавці злочину, їх навіть покарали.

Справа Гонгадзе насправді зіграла на руку Росії. Це важливий елемент, але я б хотіла наголосити, що справа Гонгадзе й наша боротьба за справедливість насправді народила громадянське суспільство в Україні,

– заявила Гонгадзе.

Вона розповіла, що історія і боротьба стала предтечею революції в Україні. Крім того, на жаль, лише у такий спосіб це дозволило не допустити диктатури.

"Пам'ятаємо, що в той час президент Леонід Кучма хотів посилити свої повноваження, але Україна є такою, як є сьогодні, на жаль, через те, що Георгій загинув. Це треба визнавати й враховувати", – додала Гонгадзе.

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