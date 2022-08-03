Справа Ірини Ноздровської: суд виніс вирок убивці

Суд визнав Юрія Россошанського винним у вбивстві наприкінці 2017 року правозахисниці Ірини Ноздровської та засудив вбивцю до 15 років ув'язнення.

Суд визнав винним Россошанського у вбивстві Ноздровської

Россошанський своєї вини не визнав, однак суд дійшов висновку, що винуватість чоловіка у вчиненні умисного вбивства Ноздровської із особливою жорстокістю беззаперечно доведена.

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Прокурори підтримали обвинувачення стосовно громадянина за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час судового розгляду доведено, що у грудні 2017 року в селі Демидів засуджений на зупинці громадського транспорту з ножем кинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав обґрунтованими представлені прокурорами докази, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За клопотанням прокуратури під час судового розслідування він перебував під вартою.

Вбивство Ірини Ноздровської: що відомо

27 грудня 2017 року на Київщині зникла активістка, адвокат Ірина Ноздровська. Тіло Ірини знайшли 1 січня з колото-різаними ранами.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник ексголови Вишгородського районного суду Россошанський.

За підозрою в убивстві правозахисниці затримали Юрія Россошанського, який розповів деякі подробиці скоєного злочину: за його словами, він діяв самотужки і вбив Ноздровську унаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

Однак батьки та донька правозахисниці переконані, що Россошанський не сам вбивав Ноздровську, і що до вбивства причетні інші люди.

1 вересня 2020 року Шевченківський райсуд Києва досліджував матеріали негласних слідчих дій у справі про вбивство Ноздровської. Зокрема, в суді були заслухані записи розмови Россошанського з Андрієм Нєбитовим, який очолював відділ кримінальної поліції Київщини. Згідно з цими записами, Россошанський домовився з поліцією про те, що його дії будуть кваліфікуватися як вбивство в стані афекту. Россошанський особисто подякував Нєбитову за цю домовленість.

Була досліджена й експертиза, яка не підтвердила те, що в момент вбивства Ноздровської Россошанський перебував у стані афекту.

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