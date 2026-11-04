"Кислотою облити": фігурант справи "Карфаген" володів мережею U420 і планував напад на Бігуса

Один із фігурантів справи "Карфаген" на прізвисько "Мексиканець" володів мережею U420 та готував фізичну розправу над журналістом Денисом Бігусом. Зловмисники планували зупинити розслідування про продаж наркотичних речовин.

Про це йдеться в оприлюднених матеріалах Національного антикорупційного бюро України.

Наркокартель намагався підкупити урядовця

Організатором схеми виявився громадянин Росії, який утік до України після оголошення в розшук у 2016 році та створив транснаціональний наркокартель "Хімпром".

Мережа U420 збувала психотропні препарати через додавання сторонніх домішок, що дозволяло формально обходити чинне законодавство. Для безперебійної торгівлі наркоділки намагалися налагодити корупційні зв'язки з урядовцями на випадок заборони використовуваних речовин.

"Мексиканець" звернувся до свого спільника на прізвисько "Кримінал", який володів часткою в обороті U420, з вимогою дати хабар одному з урядовців. На опублікованих слідством аудіозаписах посадовець ідентифікований лише за першою літерою – К.

Щодо К. – дивися, що вони мені пропонують. Вони кажуть: "Зайдімо в партнерські [відносини]", ми всі будемо, ніхто не буде "газувати",

– переказував "Кримінал" деталі розмови своєму спільнику.



Скриншот / НАБУ

Фігуранти також розглядали підкуп інших високопосадовців та просування законів щодо повної легалізації марихуани. Реалізації корупційних домовленостей завадив вихід викривальних матеріалів команди Bihus.Info.

Погрози розправою журналістам та активістам

Після оприлюднення журналістських матеріалів "Мексиканець" спочатку планував домовитися з Денисом Бігусом, але після невдачі перейшов до обговорення силового варіанту з фізичним нападом.

Щодо Бігуса, я не розумію, чому всі очкують: "Він під американцями" і тому подібне. По-моєму, всім здається, тобто, може, вони й грантоїди, але те, що, у*б*вши по них, за ними впряжеться пів світу, – по-моєму, всім здається. Давай я його з*х*ярю, бо цей пацюк, [якщо] сьогодні про нас щось не зніме, – значить, зніме через пів року. А так, кислотою облити – і він буде вже непрезентабельний,

– казав "Мексиканець".



Скриншот / НАБУ

Крім журналіста, підозрювані обговорювали залякування блогера Ігоря Лаченкова та представників медіа PRO: KYIV, які висвітлювали діяльність мережі.

Подальші обшуки в магазинах зловмисники назвали погодженою постановочною картинкою, про яку правоохоронці нібито попередили наркокартель заздалегідь.

Експертиза виявила синтетичні психотропи в сувенірах

Вперше роботу мережі розкрили розслідувачі Bihus.Info, закупивши зразки продукції у трьох столичних закладах і передавши їх фахівцям Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Державна експертиза підтвердила наявність у товарі забороненого синтетичного канабіноїду, класифікованого як спайс.

14 квітня 2026 року правоохоронці провели офіційні слідчі дії в закладах, а в Офісі генпрокурора підтвердили торгівлю сувенірними цигарками та напоями з токсичними хімічними сполуками.

Вміст небезпечної речовини в продукції регулярно змінювали, щоб встигати адаптувати склад під актуальні оновлення списку урядових заборон.