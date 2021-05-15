Справа Медведчука: всесильний кум Путіна залишився без міцної "криші"

Як і більшість притомних людей, я емоційно засмучений домашнім арештом для Медведчука, хоча й розумів, що під варту його не візьмуть у жодному з випадків завдяки у т.ч. рішенню нашого горезвісного КСУ, який вирішив, що тримання особи під вартою як безальтернативний запобіжний захід – це неконституційно.

Тобто Медведчука "викупили" б у будь-якому разі, а внесення застави надало б йому можливість вільно пересуватися, у т.ч. відвідувати парламент, брати участь в публічних заходах. Наголошую, що тримання під вартою було б найоптимальнішим запобіжним заходом для нього, але дура лекс – нічого не вдієш.

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Сам факт того, що на всесильного колись кума Путіна одягли браслет в історичному контексті значить дуже багато. Очевидно, що зараз Медведчук не має достатньо міцної "криші" в українській владі і це змінює для нього всі умови, в яких він існував усі попередні роки.

Це важливо.

Що стосується справи, то ми мусимо пам'ятати, що вона не про політику, а про банальну наживу. Медведчук за допомогою окупанта заробляв на кримському родовищі. Тому нехай ОПЗЖ не спекулює на політичному контексті – його там поки що нема.

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Але, я сподіваюся, невдовзі до справи долучать інші епізоди, у т.ч. фінансування тероризму та державну зраду.

Громадянське суспільство мусить контролювати цей процес та вимагати результатів як від слідства, так і від суду.

А момент винесення Медведчуку вироку може стати чудовим приводом для об'єднання всіх українських патріотів.