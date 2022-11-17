МЗС Росії відреагувало на вирок у справі збиття "Боїнга" рейсу MH17

Російське міністерство закордонних справ цинічно прокоментувало вирок Гаазького трибуналу у справі збиття "Боїнга" рейсу MH17. Кажуть про "політичне замовлення", і аж ніяк не готові взяти відповідальність за свої злочини.

Пропагандистські ЗМІ продовжують зомбувати росіян та маніпулювати фактами так, як їм заманеться. При цьому намагаються піддавати сумніву найвищі з усіх можливих інстанцій. Здається, що вони готові переконати своїх людей у будь-чому, аби лиш ті не дізнались правди.

Увага Суд визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті "Боїнга" MH17

Росіяни наважились звинуватити у неправді Гаазький суд. Втім, це нічого уже не змінить – світ почув правду, на яку чекав 8 років – Росія спонсор тероризму, саме вона відповідальна за жахливу трагедію у небі над українським Донбасом.

Втім, росіяни й далі відмовляються визнавати очевидну причетність до авіакатастрофи.

Що заявило мзс країни-агресорки

У відомстві заявили, що "в основі справи лежало політичне замовлення на підкріплення версії про причетність Росії".

"Москва шкодує, що суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя для політичної кон'юнктури", – ось так помпезно та цинічно зазначили в міністерстві Росії.

Тобто, у загибелі 298 людей — росіяни бачать лише політичні мотиви.

Втім, така ницість характерна хіба лиш для них. І жоден світовий суд, а тим більше суд Гааги не буде грати у політичні ігри.

Зауважимо! Міжнародний кримінальний суд (МКС), тобто Гаазький трибунал – це єдиний судовий орган, який може переслідувати високопосадовців на міжнародному рівні.

До злочинів МКС належать злочин геноциду, злочини проти людства, воєнні злочини та злочин агресії.

Однак, Росія вважає себе гідною того, аби піддати сумніву вирок найвищого органу правосуддя в Європі.

Також в Росії ганебно бідкаються, мовляв "усі факти, які вони надали суду, щодо того, що пуск міг бути здійснений військовослужбовцями ЗСУ з підконтрольної Києву території, були просто проігноровані".

Тобто, вони абсолютно не розуміють, як працює Гаазький трибунал. Вважають, що 8 років суддям було не достатньо, аби встановити правду і винних у жахливій трагедії.

Тож, було б добре, якби окрім своєї звичної пропаганди, росіяни читали б і офіційні статути та вироки. Тоді вони знали б, що загалом за час розслідування міжнародна слідча група зібрала безпрецедентну доказову базу доказів:

️ проаналізувала понад 5,5 мільярда сторінок інформації;

️ вивчила понад 1,5 мільйона телефонних дзвінків у районі запуску ракети та вздовж її маршруту;

️ допитала як свідків понад 260 осіб;

️ провела понад 3 тисячі різноманітних експертних досліджень;

️ у місті Павлоград Дніпропетровської області проведено унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву зенітно-керованих ракет 9М38М1 ЗРК "БУК", результати якого виявилися вирішальними для експертних висновків.

Справа МН17 в Гаазі

Зауважимо також, що кримінальне та технічне розслідування справи МН17 вела спеціально створена Joint Investigation Team – Спільна слідча група, куди увійшли представники правоохоронних органів 5 країн:

Нідерландів – у катастрофі загинули найбільше їх підданих;

України – над нами збили літак;

Малайзії – країни прапора МН17;

Австралії та Бельгії – їхні громадяни також загинули.

Уряди цих 5 країн домовилися, що кримінальне переслідування винних здійснюватимуть Нідерланди.

Як збили МН17 – висновки суду

Boeing 777 рейсу МН17 було збито ракетою "земля – повітря" із ЗРК "Бук", який стояв на озброєнні 53-ї зенітної ракетної бригади військ ППО ЗС РФ (місце дислокації – під Курськом).

13 липня, напередодні катастрофи, ЗРК перевезли на окуповану частину Донбасу через непідконтрольну Україні ділянку кордону з РФ. Тієї ж ночі цей "Бук" повернули назад до Росії.

Суд над донецькими бойовиками: що відомо

Сьогодні, 17 листопада, Гаазький суд визнав трьох російських бойовиків: Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.

Їх засудили до довічного ув'язнення. Втім, вирок бойовикам оголосили заочно, адже вони досі на свободі.

Також їх зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.

Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду важливим, водночас вказав на важливість притягнення до відповідальності і замовників.

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Росія з самого початку заперечувала будь-яку причетність до справи МН17. Саме Москва лобіювала розслідування альтернативних версій – усі вони так чи інакше зводилися до звинувачення у катастрофі України.