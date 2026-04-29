УП оприлюднила стенограму частини "плівок Міндіча": у записах нібито звучать Шефір та Умєров

Редакція "Української правди" повідомила, що отримала частину так званих "плівок Міндіча" від джерел у політичних колах. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач озвучив частину розшифровки записів.

Про це стало з відео, яке з'явилося на ютуб-каналі "Української правди".

Як УП отримала "плівки Міндіча"?

На початку відео Ткач заявив, що розшифровки окремих розмов, які отримала редакція, офіційно долучені до процесуальних документів у справі щодо обрання запобіжного заходу для більш ніж десяти фігурантів справи "Мідас".

За словами журналіста, два тижні тому НАБУ та САП через Офіс генерального прокурора передали до Ізраїлю частину матеріалів кримінальної справи в межах запиту на екстрадицію співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.

Тому кількість осіб, до яких могли потрапити матеріали слідства, видно, стала настільки великою, що днями окремі фрагменти почали витікати в мережу,

– сказав Ткач.

Озвучені матеріали містять три частини – на них, за словами журналіста, нібито зафіксовані розмови між Тимуром Міндічем та колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, а також жінкою, на ім'я Наталія. У розшифровках співрозмовники спілкуються російською мовою.

Про що йдеться у розшифровках, які зачитав Ткач?

Перша розмова датована 30 червня 2025 року. За словами Ткача, на записі Міндіч і Шефір обговорюють підозру колишньому міністру національної єдності Олексію Чернишову та можливість внесення за нього застави, а також деталі кримінальної справи.

Співрозмовники також, як зазначає журналіст, обговорюють можливе перерахування частини доходів народними депутатами.

(Імовірно – 24 Канал) Міндіч (шепоче): 100 відсотків, що він приховав, 6 чи 26, чи... (Імовірно – 24 Канал) Шефір: перше – це нечесно. Якщо ти в команді, то ти... У мене Кисель і Сова. Якщо щось десь – сюди. Я відразу сказав: 50% сюди,

– озвучив розшифровку Ткач.

У розмові також згадуються керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його колишній заступник Андрій Смирнов та заступник керівника ОП Олег Татаров.

Друга розшифровка, за словами Ткача, відображає розмову Міндіча з жінкою, на ім'я Наталія. Ймовірно, вони обговорюють будівництво маєтків кооперативу "Династія", пов'язане з Чернишовим, а також фінансові питання. Журналіст зазначив, що частину цієї розмови вже оприлюднювали під час судових засідань.

Як зазначив Михайло Ткач, Міндіч може висловлювати занепокоєння, що слідство може вийти на 4 будинки, які, за інформацією джерел УП, можуть належати йому, Чернишову, Єрмаку та, ймовірно, президенту Володимиру Зеленському.

Третя розмова, датована 8 липня 2025 року, нібито відбулася між Міндічем та Рустемом Умєровим. За словами Ткача, спочатку вони обговорюють можливі кадрові зміни, зокрема потенційне призначення Умєрова послом у США та кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.

Далі співрозмовники переходять до обговорення компанії Fire Point та її фінансування.

(Імовірно – 24 Канал) Міндіч: Треба трохи, розумієш? Ну, якось так. Там же 2 тисячі людей працює. Сьогодні треба закупити ці двигуни. Ми ж не просимо свого прибутку, ми ж обороту не витягнемо. Ну, немає такого, ну ти ж розумієш. Це компанія, ми все видаємо. (Імовірно – 24 Канал) Умеров: Ну, тобто ракет і так далі на 5 – 6 ярдів. Це багато, брате. Я розумію все, але це багато,

– зачитав розшифровку Ткач.

У розмові також йдеться про можливий продаж частки компанії іноземним інвесторам та питання закупівель Міністерства оборони.

(Імовірно – 24 Канал) Міндіч: Гаразд, давай зараз по-нашому. Ти ж зараз підеш, у тебе там *** буде по всьому. З жилетів у нас буде мінус 7 мільйонів. У мене. Ну я ж не один. Тобто тут Fire Point, його можуть ось так і покласти конкуренти. Зараз перестати платити – і все. Ви зараз заберете товар. Так-так-так, давайте нову передоплату – і я буду в халепі,

– озвучив журналіст.

За словами Ткача, Міндіч нібито просить розв'язати питання з постачанням бронежилетів.

(Імовірно – 24 Канал) Міндіч: Скажи, якщо ти зараз усе це робиш. Прошу тебе: не йди. Ну, бронежилети – це великі гроші. (Імовірно – 24 Канал) Умеров: Ну, бронежилети, ми просто у фінансах були. Чесно, туди не дійшов. (Імовірно – 24 Канал) Міндіч: Просто нехай приймання підпишуть. Все, ну це тобі один дзвінок. Просто скажи: "Я не хочу більше чути від Тимура про бронежилети, а я з ним зустрічаюся двічі на тиждень". (Імовірно – 24 Канал) Умеров: Цікаво. (Імовірно – 24 Канал) Міндіч: Ну, це одна твоя команда, і все,

– прочитав фрагмент Ткач.

У розшифровках також згадується "Маша". За словами Ткача, йдеться або про волонтерку Марію Берлінську, або про Марію Доценко – радницю гендиректора "Національного фонду інвестицій України".

(Імовірно – 24 Канал) Умеров: Що ще нам слід обговорити? (Імовірно – 24 Канал) Міндіч: Нам слід обговорити, що краще б ти залишився тут на рік. Довів би все, що ти тут робиш, і *** залишився тут у ресурсі в такому. У команді. Якщо ні – їхати в Америку. (Імовірно – 24 Канал) Умеров: Можна буде там відкрити цей хоча б... Зробити спейс-центр там,

– завершується перша серія розшифровок.

Як відреагували на "записи розмов" в Умєрова та Тимур Міндіч?

У відповідь на запит УП пресслужба Рустема Умєрова заявила, що не коментує "фрагменти текстів, автентичність яких нічим не підтверджена", а також не робить припущень щодо осіб чи обставин.

Тимур Міндіч, своєю чергою, повідомив, що готовий коментувати ситуацію лише після допиту в НАБУ, а інформацію про Fire Point назвав "спробою дискредитувати найкращу в Україні компанію".

Що відомо про справу "Мідас"?

10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про проведення масштабної антикорупційної операції "Мідас" у сфері енергетики. У межах розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% від вартості контрактів "Енергоатому" у вигляді "відкатів", які сплачували контрагенти, нав'язані учасниками схеми.

У бюро зазначають, що кошти "відмивали" через так звані бек-офіси у центрі Києва. Приміщення, за інформацією слідства, належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача. Загалом, за оцінками правоохоронців, підозрювані могли легалізувати близько 100 мільйонів доларів.

Того ж дня НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів із кодовими іменами, а згодом стало відомо про їхні особи. Серед ключових фігурантів – бізнесмени Тимур Міндіч ("Карлсон") та Олександр Цукерман ("Шугармен"), які залишили Україну напередодні обшуків. Пізніше їх оголосили в розшук і запровадили санкції.

За словами керівника групи детективів НАБУ Олександра Абакумова, у межах розслідування фіксували участь чотирьох міністрів різних періодів. Серед них – колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, у якого також проводили обшуки.

12 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко внесла до парламенту постанову про звільнення Галущенка та очільниці Міненерго Світлани Гринчук. Уже 19 листопада Верховна Рада підтримала їх відставки.

Паралельно відбулися зміни в управлінні "Енергоатому". Зокрема, ексміністр економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявив про вихід із наглядової ради компанії. Згодом уряд оголосив про перезапуск роботи "Енергоатому", а першим кроком став розпуск наглядової ради.

ВАКС обрав запобіжні заходи для низки підозрюваних у справі. Зокрема, приватній підприємиці Лесі Устименко призначили тримання під вартою з альтернативою застави у 25 мільйонів гривень, яку згодом внесли. Ігоря Миронюка, якого слідство називає ексрадником Галущенка, взяли під варту з можливістю застави у 126 мільйонів гривень, однак апеляцію він програв.

Також під варту взяли виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Ігоря Фурсенка із заставою у 95 мільйонів гривень – апеляційний суд залишив рішення без змін. Виконавчому директору з фізичного захисту Дмитру Басову призначили арешт із можливістю застави у 40 мільйонів гривень, яку було внесено.

Приватній підприємиці Людмилі Зоріній суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень, яку також сплатили.

Окремо у справі фігурує колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов ("Че Гевара"), якому призначили арешт із можливістю застави у 51 мільйон гривень. Цю суму внесли, після чого він вийшов із СІЗО.

1 грудня Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство вважає його одним із керівників схеми з отримання та легалізації коштів у сфері енергетики. Правоохоронці не виключають передачу справи до Інтерполу для його затримання.