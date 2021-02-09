Справа рейсу МН17: суд поки не допустив російських експертів до уламків літака

У Нідерландах у квітні продовжать розглядати справу щодо катастрофи MH17, новий етап розгляду почнеться 7 червня. Експертів наразі не допустили до інспекції уламків літака.

Так, судові слухання відновлять 15 квітня, однак по суті справу мають розглядати вже в червні.

До теми Україна не винна у катастрофі MH17: Нідерланди оприлюднили деталі

Клопотання обох сторін слухали в суді 8 лютого. Вирішили долучити до матеріалів справи звіти російського концерну "Алмаз-Антей" протягом 2015 – 2016 років щодо технічного розслідування авіакатастрофи. За необхідності, суддя допитає експертів з "Алмаз-Антей", Аерокосмічного центру Нідерландів і Бельгійської Королівської військової академії.

Експертів не допустили до уламків літака

Крім того, суд вирішив, що експерти поки не будуть інспектувати реконструйовану модель літака. Рішення щодо цього можна буде ухвалити тільки після того, як їх допитають. Відтак інспекцію проведуть, якщо виявиться, що експерти мають різні думки щодо того, якою зброєю збили літак і звідки стріляли.

Що перевірятимуть далі

Прокуратура перевірить, чи має Рада безпеки Нідерландів фото, які раніше не показували стороні захисту підозрюваного росіянина Олега Пулатова.

Стосовно питання розпізнавання голосу, суд вирішив, що Пулатов до 22 лютого має отримати можливість ідентифікувати "перехоплені телефонні розмови", на яких він визнає себе. Записи можуть використати для розслідування інших перехоплених голосів.

Пізніше повідомлять, коли відбудуться слухання щодо відшкодування шкоди родичам загиблих.

Збиття рейсу МН17: коротко

Малазійський "Боїнг" збили над Донбасом у липні 2014 року. Загинули 298 людей. Нідерландська прокуратура довела, що літак збили з "Бука", якого привезли з Росії.

У справі про збиття літака наразі є 4 підозрюваних – 3 росіян та українець. Їх обвинувачують у причетності до транспортування "Бука" з Росії до України.

Крім того, у Нідерландах провели незалежне розслідування, відповідно до якого доказів недостатньо, аби визнати Україну юридично відповідальною за неповне закриття авіапростору над Донбасом.



Катастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу