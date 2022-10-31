Справа Насірова: суд арештував ексглаву ДФС із рекордною заставою

Колишньому голові ДФС, якого підозрюють в масштабному хабарництві, 31 жовтня обрали запобіжний захід. Його взяли під варту, призначивши рекордну заставу.

Мовиться про Романа Насірова. Його взяли під варту до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави – 523,2 мільйона гривень.

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Рішення про запобіжний захід ухвалила слідча суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням НАБУ та САП.

Якщо за підозрюваного внесуть заставу, на нього покладуть низку процесуальних обов'язків:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними та свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Справа Насірова: що відомо

Чиновника підозрюють в отриманні 722 мільйони хабаря.