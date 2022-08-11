Справа не лише у бігмаках, – Кулеба відреагував на повернення McDonald's до України
11 серпня 2022 , 15:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба привітав повернення McDonald's до України. Про своє рішення компанія оголосила 11 серпня.
У МЗС України активно працювали, аби переконати McDonald's відновити роботу в Україні. Кулеба подякував керівництву компанії за ухвалення рішення.
Зауважте У польських McDonald's тепер є "Український бургер": частину виторгу передадуть на благочинність
Повернення McDonald's – робочі місця та податки
Також глава МЗС подякував усім, хто долучився до цієї адвокації у США та в Україні.
Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни,
– заявив Кулеба.
Глава МЗС України додав, що від цього залежать:
- робочі місця;
- податки до українського бюджету;
- виживання економіки в часи російської агресії.
McDonald's повертається – головне
- Пресслужба McDonald's 11 серпня повідомила, що ресторани відновляють роботу в Україні. Спершу – у Києві та на Заході. Процес відбуватиметься поетапно.
- У McDonald's розповіли, що відбулися тривалі консультації, а також обговорення – з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки. Вже мовиться про впровадження розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки людей та клієнтів.
- Пресслужба McDonald's наголосила: підтримка людей в Україні – пріоритет.
Зауважте – постукали з дна: як у росії відкрили свій "McDonald's": дивіться відео