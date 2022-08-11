Справа не лише у бігмаках, – Кулеба відреагував на повернення McDonald's до України

11 серпня 2022 , 15:58
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Джерело:

фейсбук Дмитра Кулеби

Дмитро Кулеба привітав повернення McDonald's до України. Про своє рішення компанія оголосила 11 серпня.

У МЗС України активно працювали, аби переконати McDonald's відновити роботу в Україні. Кулеба подякував керівництву компанії за ухвалення рішення. 

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Повернення McDonald's – робочі місця та податки

Також глава МЗС подякував усім, хто долучився до цієї адвокації у США та в Україні.

Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни,
– заявив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що від цього залежать:

  • робочі місця;
  • податки до українського бюджету;
  • виживання економіки в часи російської агресії.

McDonald's повертається – головне

  • Пресслужба McDonald's 11 серпня повідомила, що ресторани відновляють роботу в Україні. Спершу – у Києві та на Заході. Процес відбуватиметься поетапно.
  • У McDonald's розповіли, що відбулися тривалі консультації, а також обговорення – з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки. Вже мовиться про впровадження розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки людей та клієнтів.
  • Пресслужба McDonald's наголосила: підтримка людей в Україні – пріоритет. 

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Автор: Мар'яна Бекало