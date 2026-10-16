MAGA-активістка Лора Лумер виступила проти тверджень про провину влади України у затягуванні бойових дій. Вона наголосила, що зміна Володимира Зеленського не зупинить загарбницьких намірів Росії в Європі.

Як написала діячка у своєму дописі на платформі X, проведення виборів в Україні ніяк не вплине на агресивні наміри Москви.

Подробиці із заяв Лори Лумер

За її словами, зміна керівництва в Києві не зупинить прагнення Кремля до окупації суміжних європейських держав.

"Не має значення, чи є Зеленський президентом України, чи ні. Мета Путіна – захопити Україну. Потім він візьме Польщу, Латвію, Литву і прокладе свій шлях через всю Європу", – підкреслила активістка руху прихильників Дональда Трампа.

Лумер акцентувала, що міжнародна спільнота надто зосереджується на особистостях, ігноруючи реальні причини воєнного конфлікту. Вона нагадала, що саме Кремль розпочав повномасштабне вторгнення.

Ви могли б провести вибори в Україні завтра, і Путін усе одно знайшов би привід для війни. Росія навалилася на Україну. Не навпаки,

– зазначила вона.

Загроза ядерного посилення Ірану

Американська діячка додала, що фокусування на українській владі відволікає світ від першопричини протистояння. Вона переконана, що російський імперіалізм не зникне навіть у разі будь-яких перестановок у Києві.

"Відсторонення Зеленського від посади не зупинить російський імперіалізм. Справа не в Зеленському. Справа в Путіні. Завжди справа була в Путіні", – підсумувала Лумер.

В іншому повідомленні на X вона також висловила занепокоєння подальшими діями Кремля. На її думку, Росія здатна посприяти Ірану в отриманні ядерної зброї після завершення президентської каденції Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лумер закликала Сполучені Штати Америки тиснути на Путіна заради припинення війни в Україні.