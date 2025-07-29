Журналісти Bihus.Info з'ясували, що фігурантка корупційної справи ексвіцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова Лілія Лисенко будує елітні маєтки в Козині, що в Київській області. Бізнес-партнеркою Лисенко раніше була дружина очільника Міннац'єдності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування Bihus.Info.

До теми Забирати справу Чернишова не буду, тому що це незаконно – такою була моя позиція, – Кравченко

Що вдалося виявити журналістам щодо будівництва маєтків?

Маєтки на березі Козинки зводять на майже 8 гектарах землі, яка офіційно належить компанії "Блум девелопмент". З 2018 року серед співвласників цієї фірми був Олексій Чернишов.

За інформацією Bihus.Info, саме після його входу до компанії на ділянці стартував проєкт будівництва маєтків. Уже за рік, перед тим як Чернишов очолив Київську ОДА, його частку переписали на дружину. У 2023-му вона офіційно вийшла з бізнесу.

Однак матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вихід родини Чернишових із компанії був лише формальністю, а реальне управління проєктом здійснюють наближені особи.

Маєтки, які забудовує у Козині фірма фігурантки справи Чернишова / Фото Bihus.Info

Наразі офіційною власницею "Блум девелопмент" є Лілія Лисенко – давня партнерка родини Чернишових. Вона отримувала зарплату від представництва австрійської компанії, пов'язаної з ексчиновником, а згодом була співвласницею "Блум девелопмент" разом із його дружиною. Лисенко також фігурує в матеріалах справи Чернишова: у 2024 році в неї провели обшук і вилучили техніку. Слідчі виявили листування, у якjve вона обговорювала умови продажу квартири, знижку на яку правоохоронці вважають хабарем.

Крім того, Лисенко є співзасновницею житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег", що фактично виступає замовником забудови в Козині. У 2019 році Чернишов офіційно позичив цьому кооперативу 3,6 мільйона гривень.

У 2022-му співзасновницею "Сонячного берега" стала Інна Яцик, яка також згадується в матеріалах кримінальної справи. Кілька квартир, які, за версією слідства, були неправомірною вигодою для Чернишова, записані на її родича – Святослава Малашка.

На території в Козині вже зведено чотири велетенських маєтки. За документами, площа кожного – близько тисячі квадратних метрів. На сайтах з продажу нерухомості в Козині подібні за площею та ділянками будинки з ремонтом вартують від 12,5 мільйона доларів США.

Нагадаємо, 23 червня НАБУ та САП оголосили Олексію Чернишову підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, перебуваючи на посаді міністра розвитку громад та територій, він сприяв одному із забудовників у незаконному отриманні землі під житловий комплекс. У відповідь, як вважають детективи, отримав знижки на кілька квартир, оформлених на підставних осіб, загальною вартістю 14,5 мільйона гривень.

27 червня Вищий антикорупційний суд обрав для Чернишова запобіжний захід – заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.