Справа Порошенка: притягнення до відповідальності колишніх високопосадовців – світова практика

Політичні переслідування чи боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади? Про справу Порошенка останнім часом багато говорять як в Україні, так і за кордоном. Однак її надмірно політизують.

Хто політизує справу Порошенка

Справу Порошенка політизують із подачі самого експрезидента та Віктора Медведчука. Хоча, рішення щодо запобіжного заходу мало б бути виваженим і передусім – відповідати букві закону.

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Ухваленню запобіжного заходу щодо Порошенка передували тривалі дебати, спричинені низкою розбіжностей суто юридичного характеру. Рішення мало прийматися виважено, тому суддя, швидше за все, виходив саме з цього. Я не є представником суддівського корпусу та не був присутній у нарадчій кімнаті, але не вбачаю тут жодного заполітизованого процесу.

Рішення у будь-якому випадку мало базуватися на українському законодавстві. При цьому сторона обвинувачення наполягала на ув'язненні із можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень.

Інший бік питання, що ця справа політизується. Причому, як Медведчуком, так і Порошенком. На момент, коли, власне, виносилася підозра Медведчуку, чомусь не лунали заяви з боку симпатиків Петра Олексійовича, що ця справа носить винятково політичний характер.

Нормальна загальносвітова практика

Також зауважу, що притягнення до кримінальної відповідальності колишніх чиновників, якщо для цього дійсно є підстави, – нормальна загальносвітова практика.

Згадаймо і Саркозі, й італійський досвід, філіппінський досвід. У тій же сусідній Молдові наразі експрезиденту Додону винесли звинувачення у розкраданні 12 мільйонів. І він так само заявляє, що це – політичне переслідування. Але немає пікетів. Немає заяв, що він буцімто недоторканий. Він чудово розуміє, що він такий самий громадянин Молдови, як решта інших. І що він має відповідати згідно з буквою закону.

Натомість в Україні прихильники Петра Олексійовича стверджують, що колишній президент має бути поза правосуддям.

Тобто дайте гарантії недоторканості – і ми знімаємо питання щодо можливої ескалації всередині українського суспільства. Мене дивує, що паралельно лунають заклики об'єднуватися. Тобто ви спочатку тиснете, а потім пропонуєте політичне об'єднання? Для мене це – нонсенс.

Хід подій

19 січня Печерський районний суд Києва прийняв рішення відпустити експрезидента Петра Порошенка під особисте зобов'язання.

Пізніше генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що Офіс Генпрокурора подасть апеляцію на рішення суду щодо експрезидента.

Прокурори продовжують наполягати на запобіжному заході Порошенку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

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