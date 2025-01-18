На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя

На суддівську колегію Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) подано скаргу у Вищу раду правосуддя стосовно справи по порту "Боріваж". Адже за рішенням суддів українські олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбова та Сергій Тігіпко зберегли контроль над ним.

Внаслідок цього рішення держава втрачає мільярди гривень за сприянь служителів Феміди. Допомагає олігархам в цьому державний ПриватБанк і Сергій Тігіпко.

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На суддів щодо справи про порт "Боріваж" подали скаргу

Зазначається, що під час засідання ПАГС 15 січня колегія суддів, зокрема Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М. винесли рішення проти держави на користь олігархів. Вони підтвердили законність рішення судді Головіної, яким вона фактично заблокувала господарську діяльність компанії "Агротермінал Логістик" (власника порту "Боріваж"), скасувавши рішення Міністерства юстиції, покликане убезпечити актив від впливу олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Наразі один з апелянтів подав на колегію скаргу у Вищу раду правосуддя (ВРП) по справі 910/10935/24. А до цього у ході розгляду справу заявлялось про відводи складу колегії. Підставою до скарги у ВРП стало втручання в автоматизовану систему розподілу справ.

Тобто Коломойський, Боголюбов і Тігіпко призначили "лояльних" себе суддів, які "надійно" виручають олігархічну трійку уже не вперше. Дехто зі служителів Феміди неодноразово помічений у зв’язках з вищеназваними особами.

Зазначається, що ці судді брали активну "участь" у блокуванні передачі у державну власність акцій "Промінвестбанк", де Тігіпко лобіював інтереси Коломойського та Боголюбова, всупереч державним інтересам. Тобто Тігіпко допомагав олігархам утримати актив у питанні "Промінвестбанку" та порту "Боріваж". З останнім державу хочуть "кинути" на актив вартістю понад 8 млрд грн.

Усе це відбувається попри кримінальні справи, розголос у пресі, резонанс у суспільстві. Фактично судді Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М. допомагають Коломойському, Боголюбову, Тігіпко обікрасти державу на мільярди гривень. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) на це не реагують, але подано скаргу до Вищої ради правосуддя.