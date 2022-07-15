"Справа Приватбанку": Дубілету і його соратникам вручили нові підозри

У справі "Приватбанку" встановили нові факти щодо розкрадання на суму 85 мільйонів гривень. Тож правоохоронці повідомили про три нові підозри, зокрема – ексочільнику банку Олександру Дубілету.

Нові факти у розкраданні грошей з Привату перед націоналізацією

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро. Так, про підозру повідомлено ексголову "ПриватБанку", його першого заступника та керівника департаменту.

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За версією слідства, у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів, підозрювані виплатили коштом банку близько 223 мільйонів гривень на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПриватБанком" компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 мільйона гривень – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 мільйона гривень – на користь іншої. Щодо епізоду розтрати 136,8 мільйона гривень детективи вже повідомляли фігурантів про підозру в лютому 2021 року,

– кажуть в НАБУ.

У відомстві наголосили, що за час розслідування встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 мільйонів гривень. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 мільйони гривень

Попри те, що правоохоронці не називають імена підозрюваних, відомо, що фігурантом епізоду про розтрату 136,8 мільйона гривень є тодішній голова правління банку Олександр Дубілет та його перший заступник Володимир Яценко.

Зокрема, 15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику департаменту операційного напрямку банку, а також змінили чи вручили нові підозри вже встановленим учасникам схеми:

ексголові правління "ПриватБанку" (Олександр Дубілет)

експершому заступнику голови правління "ПриватБанку" (Володимир Яценко)

екскерівниці департаменту фінансового менеджменту "ПриватБанку" (Олена Бичихіна)

екскерівниці департаменту міжбанківських операцій "ПриватБанк" (Надія Конопкіна).

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