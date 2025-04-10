Сирський розповів про справи проти Галушкіна, Лапіна та Горбенка

У справі про оборону Харківщини фігурують троє військовослужбовців. Серед них Ілля Лапін, Артур Горбенко та Юрій Галушкін, яких звинувачують у бездіяльності, що призвела до захоплення територій росіянами.

Ситуацію стосовно них прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для LB.

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Що заявив Сирський

На питання про те, чи доречно, на його думку, звинувачувати військовослужбовців у тих чи інших діях з управління боєм або організацією оборони, головком відповів, що конкретно у цьому випадку "ситуація дуже непроста".

За його словами, кожен військовослужбовець і начальник відповідає за свої дії. Він наголосив, що у разі отримання бойового розпорядження, його необхідно виконувати. В інакшому випаду, як заявив Сирський, це злочин.

Коли ставлять задачі, наприклад, провести мінування, виставити мінні поля, провести інженерне обладнання, установити мінно-вибухове чи невибухове загородження, обладнати позиції, перевірити організацію системи вогню, тобто виїхати. Тим більше на напрямку, де ми вже знали, що противник буде наступати. Командир цього угруповання отримав від мене завдання і мені звітував. Усно. А потім ще надавав письмові звіти про те, що отака задача, бойове розпорядження виконане,

– пояснив він.

Тому, за його словами, якщо відповідальна особа порушує або не виконує необхідну дію, вона повинна за це відповісти.

Нагадаємо, у справі фігурують 3 військовослужбовців – Ілля Лапін, Артур Горбенко та Юрій Галушкін. За данними правоохоронців, своїм недбалим ставленням вони дозволили Росії захопити частину території Липецької сільської тергромади.