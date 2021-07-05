Справа про постачання до ЗСУ неякісної техніки: одному із підозрюваних обрали запобіжний захід

Печерський суд Києва 5 липня обирав запобіжний захід трьом колишнім посадовцям Міноборони та голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському". Одного з фігурантів взяли під варту на 60 діб.

Їх усіх підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів впродовж 2016 – 2018 років неякісної військової техніки.

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Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у ЗСУ.

У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 мільйонів гривень.

Запобіжний захід посадовцям

Упродовж дня суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі.

Одному з колишніх Директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Андрію Араптанову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі близько 475 мільйонів гривень.

Окрім цього, щодо решти підозрюваних у справі судові засідання перенесені на інші дати.

ДБР повідомило про підозру

Слідчі ДБР 2 липня повідомили про підозру голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та трьом колишнім посадовцям Міноборони:

заступнику міністра оборони України у 2015 – 2019 роках;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2015 – 2017 роках;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018 – 2019 роках.

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у фігурантів. Правоохоронці вилучили зброю та значну суму готівки.