Справа про "золоті яйця" для ЗСУ: ВАКС призначив заставу для координатора злочинної схеми

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід колишньому директору одного з товариств, яке брало участь у корупційній справі про "яйця по 17 гривень". Так, суд призначив підозрюваному заставу у понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

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Суд призначив підозрюваному заставу

ВАКС застосував до підозрюваного у справі про постачання продуктів харчування для Збройних сил України, колишнього директора одного з товариств, запобіжний захід. Мовиться про заставу у розмірі 5 002 256 гривень. Вона має бути внесена не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу на відповідний рахунок.

Якщо застава не буде внесена, то на підозрюваного покладатимуться процесуальні обов'язки:

не залишати межі населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що 2 квітня детективи НАБУ повідомили про підозри екскерівнику департаменту Міністерства оборони, власниці й директорам компаній-постачальниць та фізичній особі. Їм інкримінують причетність до розкрадання державних коштів на закупівлі Міноборони продуктів для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення Росії.