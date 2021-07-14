Справа про замах на працівника СБУ: спільник Нескоромного пішов на угоду зі слідством
14 липня 2021 , 10:25Читать новость на русском
Підозрюваний у справі про підготовку вбивства співробітника СБУ Андрій Расюк уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Домовленість між ними затвердив Печерський райсуд Києва.
Расюк зобов'язався співпрацювати у викритті замовника нападу колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного та дав на це письмову згоду. Потерпілий Наумов дав свою письмову згоду.
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Печерський райсуд Києва призначив Расюку узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.Цікаво! До набуття вироком законної сили Расюку вже змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.
У чому звинувачують Расюка
- Полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка затримали 23 січня. За версією слідства, він готував вбивство іншого працівника СБУ – генерала Андрія Наумова.
- Організатор пропонував за вбивство 50 тисяч доларів. Ним виявився Дмитро Нескоромний. 27 січня йому повідомили про підозру, але Нескоромному вдалося втекти за кордон.
- Незабаром після цього він записав відео з Брюсселя, у якому повідомив, що живий. Наразі він перебуває у розшуку.