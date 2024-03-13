Зобов'язав суд: у ДБР розповіли, звідки взялась справа щодо Віталія Шабуніна

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження щодо голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. Це було зроблено відповідно до ухвали Шевченківського суду Києва.

У Державному бюро розслідувань заявляють, що розпочати кримінальні провадження щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна їх змусив суд. Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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За її словами, у жовтні 2023 року до відомства надійшла заява від голови громадської організації "Громадська рада доброчесності" щодо можливих протиправних дій керівника "Центру протидії корупції".

Відповідно, ми прекрасно розуміємо, що керівник "Центру протидії корупції" – це публічна особа, тому слідство ДБР вирішило перевірити спочатку, чи достовірні факти вказані у цій заяві, слідство вбачало недостатню підстав для того, щоб відкрити кримінальне провадження,

– розповіла Сап'ян.

Після цього було надіслано заяву до Центрального управління військової служби правопорядку у Києві та Київській області для того, щоб вони провели службове розслідування.

Однак, розповідає Сап'ян, події розгорталися досить швидко. Заява надійшла у жовтні та вже на початку листопада до ДБР надійшла ухвала Шевченківського райсуду Києва. Вона зобов’язувала слідство відомства внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

І, відповідно, ми з вами розуміємо, що за законом, а це Кримінально-процесуальний кодекс, ця ухвала суду підлягає обов’язковому і безумовному виконанню,

– додала Сап'ян.

Вона також зазначила, що слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження у грудні 2023 року, за двома статтями – "підроблення документів" і "ухилення від військової служби". За її словами, тоді ж провадження об’єднали.

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