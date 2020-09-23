Справа "рюкзаків Авакова": підприємця, який взяв всю провину на себе, звільнили від покарання
Підприємця Володимира Литвина, який 2 роки тому взяв на себе відповідальність за скандальну справу "рюкзаків Авакова", суд звільнив від покарання. Саме у цій справі фігурував син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков.
Рішення про звільнення Литвина від покарання прийняв Червонозаводський районний суд Харкова 17 вересня 2020 року.
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Як стало відомо, 11 вересня 2020 року сплив 2-річний умовний термін, який Литвину напередодні присудили. За ці 2 роки він не вчинив жодного злочину, а тому його звільнили від покарання – так дозволяє закон. Рішення про звільнення підтримав прокурор, сам Литвин та його адвокат. Тепер судимість Литвина вважається погашеною.
Справа "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу
Справа "рюкзаків Авакова": коротко
- Йдеться про постачання до підрозділів Нацгвардії тактичних рюкзаків за завищеними цінами.
- МВС уклало угоди з ТОВ "Дніпровенд" у лютому 2015 року. Тоді домовились про покупку 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,5 мільйона гривень. Також уклали угоду з ПП "Плігачов" щодо 1 тисячі рюкзаків вартістю 2,1 мільйона гривень.
- Слідчим знадобилося майже 3 роки, аби зібрати докази у "рюкзаковій справі". Першими цю схему розкрили журналісти розслідувачі. Однією з програм, яка взялася розслідувати справу, були "Схеми".
- У 2016 році в мережі з'явився відеозапис розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС. Розмова відбувалась між чоловіком, схожим на сина Арсена Авакова Олександра, та особою, схожою на ексзаступника міністра Сергія Чеботаря. Журналісти "Схем" знайшли факти, які доводили те, що зйомка може бути справжньою. Водночас Холодницький заявляв, що САП не зібрало достатньо доказів.
- Детективи НАБУ 31 жовтня 2017 року затримали 3 осіб у справі: сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, заступника голови МВС Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимира Литвина. Згодом Авакову та Чеботарю висунули підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем.
- Завершення розслідування оголосили у квітні 2018 року. Тоді ключових персоналій справи – Авакова-молодшого і Чеботаря – зі справи "вивели". Водночас Володимир Литвин взяв всю провину на себе та покаявся. Його засудили до 2 років іспитового терміну.