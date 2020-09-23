Підприємця Володимира Литвина, який 2 роки тому взяв на себе відповідальність за скандальну справу "рюкзаків Авакова", суд звільнив від покарання. Саме у цій справі фігурував син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков.

Рішення про звільнення Литвина від покарання прийняв Червонозаводський районний суд Харкова 17 вересня 2020 року.

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Як стало відомо, 11 вересня 2020 року сплив 2-річний умовний термін, який Литвину напередодні присудили. За ці 2 роки він не вчинив жодного злочину, а тому його звільнили від покарання – так дозволяє закон. Рішення про звільнення підтримав прокурор, сам Литвин та його адвокат. Тепер судимість Литвина вважається погашеною.



Справа "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Справа "рюкзаків Авакова": коротко