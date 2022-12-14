Справа СБУ щодо присвоєння профспілковцем 230 санаторіїв гідна Голлівуду, – експерт

Після зміни керівництва, СБУ почала займатись не дрібними економічними питаннями, а дійсно "крупною рибою". Про це свідчить викриття кібердепартаментом СБУ схеми, завдяки якій злочинці незаконно приватизували майно профспілок на 25 мільярдів гривень.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі політолог Олексій Голобуцький із посиланням на власні джерела.

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Олексій Голобуцький розповів, що профспілковий лідер разом з 4 чиновниками-регіоналами вкрав 230 санаторіїв та баз відпочинку.

Схема дуже проста – вивід з держвласності, а потім продаж за ринковою ціною. Об’єкти в Моршині, Куяльнику та інших непоганих місцях. Схема працювала десятки років, але була викрита завдяки кібердепартаменту СБУ,

– пише Голобуцький.

Голобуцький повідомляє, що його джерела підтверджують особу профспілкового лідера, якому СБУ висунула підозру.

"Це – Володимир Саєнко. До речі, власник відомої в столиці мережі стрип-клубів. Я не знаю, чи була в них створена профспілка і наскільки завзято Саєнко захищав трудові права своїх працівниць. Однак державу роздягнув більше ніж на 25 мільярдів".

Сподіваюсь, санаторії скоро зможуть працювати по профілю, бо частина з них зараз точно мала б займатись реабілітацією поранених у війні. І правоохоронці, дійсно, не мають відкладати такі теми на "після війни",

– підкреслює політолог.

На думку Голобуцького, історія профспілковця достойна сценаристів Голівуду.

Під час обшуку в Саєнка СБУ знайшла і фото "героя" у римській туніці, як у колишнього генпрокурора Пшонки. І це фото – готова афіша майбутнього блокбастера. Фінал - "калігула" з профспілки сідає до в’язниці. Чи носять йому передачі стриптизерки? Нехай вирішують сценаристи,

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, окрім протидії кібератакам Росії (4 500 лише за цей рік) та викриття ботоферм (42 з початку війни), ДКІБ СБУ неодноразово викривав подібні схеми.

Так, у 2021 році зупинили схему з оформлення дозвільних документів моряків, яка приносила злочинцям 150 мільйонів доларів США щорічно. Завдяки СБУ реєстр документів моряків повернули державі. Також спецслужба зупинила схему розкрадання 700 тисяч гектарів земель у Держгеокадастрі.