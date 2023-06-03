Справа Шеремета: суд почне весь процес заново

Судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета почнуть заново. Зокрема, причиною цього став новий відбір присяжних через те, що двоє із попереднього складу не можуть виконувати свої обов'язки.

Про це повідомила Юлія Кузьменко – одна із "обвинувачених" у вбивстві білоруського журналіста. За її словами, один із присяжних з попереднього складу мобілізований, а інший – виїхав за кордон.

Зверніть увагу Суд затвердив мирову угоду між сім'єю вбитої Галини Гатчінс і Болдвіном: про що домовилися

Що відбувається із судовою справою

Юлія Кузьменко розповіла, що суд задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Яні Дугарь з виходу з-під під заставу на вихід під особисте зобов'язання. Тому всі кошти, які небайдужі зібрали на те, аби внести заставу, передадуть на підтримку Збройних Сил України. Крім того, Яні Дугарь повернули особову справу, що важливо для неї як для військовослужбовиці.

Водночас суд відхилив клопотання про замороження справи на період воєнного стану. І таке рішення неоднозначно сприймають ті, кого звинуватили у вбивстві журналіста.

Складно сказати, це добре, чи погано: з однієї сторони, хочеться, щоб цей аваківський театр абсурду скінчився якнайшвидше. Цей процес – один з резонансних лакмусових папірців щодо стану правоохоронної та судової систем нашої країни й результат покаже, що в нас, де і як. З іншої сторони – Яні й Андрію дуже складно вириватися на судові засідання через те, що вони захищають нашу неньку,

– відзначила Кузьменко.

Медикиня та волонтерка наголосила, що їй, Яні Дугарь та Андрію Антоненку зараз важко, адже, крім того тягаря, який зараз має кожен українець у вигляді війни, вони вже 4-ий рік є підозрюваними у вбивстві, яке, як наголошує Кузьменко, вони не скоювали. Крім того, за її словами, не покарані ні справжні вбивці журналіста, ні ті, хто познущався з них.

Юлія Кузьменко підкреслила, що і вона, і Яна Дугарь й Андрій Антоненко чудово розуміють, що зараз війна, але справедливість не може бути "не на часі".

Головне про справу Шеремета