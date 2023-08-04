Катастрофа з керівним складом МВС: начальнику Управління авіації ДСНС обрали запобіжний захід

У справі щодо загибелі керівництва МВС одному з працівників ДСНС обрано запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 1 жовтня 2023 року.

Мовиться про начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України. Він у четвер, 3 серпня, отримав підозру.

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Підозрюваного триматимуть під вартою

Івана Коробку, начальника Управління авіації, триматимуть під вартою до 1 жовтня 2023 року. Проте підозрюваний з рішенням суду не погоджується. Він заявив, що не вважає себе винним.

Зокрема, він не погоджується зі своїм обвинуваченням щодо безпідставного прийняття рішення на виконання польоту. Крім того, він стверджує, що погода була льотна та екіпаж був допущений до польотів у складних погодних умовах.

Підозрюваний також заявив, що його адвокати будуть подавати апеляцію.

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Співробітникам ДСНС повідомили про підозру

ДБР 3 серпня вручило підозру п'ятьом посадовцям ДСНС. Слідство встановило, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Зокрема, про підозру повідомили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

У підсумку посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомили про підозру у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за статтею про службову недбалість. Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Довідка. 18 січня 2023 року гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС, розбився у Броварах. На борту було 10 людей і всі вони загинули: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Гелікоптер впав на території дитячого садка. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, у тому числі одна дитина. Поранення отримали 25 людей, серед яких 11 дітей.