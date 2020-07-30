В Шевченківському райсуді Києва відбулося чергове засідання у справі Сергія Стерненка. Йому обмежили час для ознайомлення з матеріалами справи по звинуваченню у вбивстві. Відповідне клопотання подала прокуратура.

Сам підозрюваний з'явився на засідання, про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Станом на 30 липня Стерненко встиг ознайомитися лише з 4 томами справи із 11. За словами прокурора Бозовуляка, підозрюваний зловживає своїми правами, тому той просив встановити для цього термін – 10 днів.

У своєму телеграмі активіст повідомив, що суд вирішив таки задовольнити клопотання прокурора – тепер він має час на ознайомлення з матеріалами справи до 11 серпня.

Стерненко також зауважив, що слідчий досі не переклав документи з російської, водночас адвокати не отримали доступу до речових доказів.

Він вважає, що прокурор і суддя виконали вказівку Авакова та Венедіктової. "Роблять це, щоб пошвидше спихнути справу до суду та засудити мене за те, що я не помер", – переконаний він.



Сергій Стерненко заходить в будівлю суду / Фото VESTI.UA

Раніше активіст наголосив, що так швидко ознайомитися зі всіма матеріалами, аби надалі можна було оскаржувати якісь пункти, фізично неможливо.

"Прокурор намагається нам сказати, що вивчати матеріали можна із швидкістю приблизно 3 секунди на прочитання кожного аркушу", – підкреслив він.

Зазначимо, що підозрюваний також подав у цей суд клопотання – щодо зміни свого запобіжного заходу, з домашнього арешту на м'якший. Проте наразі суд це ігнорує.

Дивіться включення 24 каналу з-під будівлі суду:

Справа Сергія Стерненка: що відомо