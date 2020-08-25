Справа Стерненка: Верховний суд відмовився переносити її розгляд у Київ
Верховний суд відмовився переносити розгляд справи за обвинуваченням Сергія Стерненка в один із судів Києва, а тому він проходитиме в Приморському районному суді Одеси.
У пресслужбі Верховного суду повідомили, що відповідне рішення колегій суддів Касаційного кримінального суду в складі ВР ухвалила 25 серпня 2020 року.
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Там пояснили, що у разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, суд здійснює кримінальне провадження там, де було вчинено більш тяжке правопорушення.
З матеріалів виробництва видно, що більш важким є кримінальний злочин, що скоєно в Одесі,
– написали у пресслужбі.
Там додали, що справу зможуть перенести в інший суд лише тоді, коли встановлений суд не зможе з певних причин розглянути справу. Також наголосили, що клопотання захисту на мало обґрунтованих підстав для перенесення.
Варто зазначити, що у суді запевнили – перенесення не сприятиме оперативності та ефективності кримінального провадження і суперечить завданням кримінального провадження.
Як відреагував Стерненко
У своєму телеграм каналі Сергій Стерненко ніяк не прокоментував таке рішення суду. Він лише повідомив, де саме і коли відбудеться наступний розгляд справи.
Що відомо про справу Стерненка
- Стерненка тричі намагалися вбити у 2018 році. Під час першого нападу невідомі напали на активіста та побили битами. Тоді правоохоронці не знайшли винних. Державну охорону, про яку попросив Стерненко, йому не надали.
- Вже згодом відбувся другий напад. Тоді у Стерненка вистрілили з пістолета. На щастя, куля була гумовою та Сергій залишився живий.
- Стерненко зміг відбитися від нападників і під час третього нападу. Однак він смертельно поранив одного з нападників ножем, коли захищався. Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту. Водночас Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешт на 60 діб. Це було 15 червня, а вже наступного дня – 16 червня – суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.