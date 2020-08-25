Верховний суд відмовився переносити розгляд справи за обвинуваченням Сергія Стерненка в один із судів Києва, а тому він проходитиме в Приморському районному суді Одеси.

У пресслужбі Верховного суду повідомили, що відповідне рішення колегій суддів Касаційного кримінального суду в складі ВР ухвалила 25 серпня 2020 року.

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Там пояснили, що у разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, суд здійснює кримінальне провадження там, де було вчинено більш тяжке правопорушення.

З матеріалів виробництва видно, що більш важким є кримінальний злочин, що скоєно в Одесі,

– написали у пресслужбі.

Там додали, що справу зможуть перенести в інший суд лише тоді, коли встановлений суд не зможе з певних причин розглянути справу. Також наголосили, що клопотання захисту на мало обґрунтованих підстав для перенесення.

Варто зазначити, що у суді запевнили – перенесення не сприятиме оперативності та ефективності кримінального провадження і суперечить завданням кримінального провадження.

Як відреагував Стерненко

У своєму телеграм каналі Сергій Стерненко ніяк не прокоментував таке рішення суду. Він лише повідомив, де саме і коли відбудеться наступний розгляд справи.

Що відомо про справу Стерненка