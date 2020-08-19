Серед номерів, що фігурують у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, є і телефон активіста Сергія Стерненка. Останнього підозрюють у вбивстві внаслідок самозахисту.

Номер телефону Стерненка фігурує у справі Шеремета

Про це мовиться у матеріалі видання "Бабель". За даними журналістів, у лютому 2019 року суд надав поліції доступ до великого списку номерів телефонів оператора Vodafone, їхнього інтернет-трафіку, дат, часу та тривалості дзвінків. Це дозволило прослуховувати підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

До речі У СБУ Стерненкові вручили обвинувачення

До переліку цих номерів потрапив і номер колишнього очільника "Правого сектора" Сергія Стерненка. Водночас захист активіста не знав, що його телефон перебуває у полі зору слідчих у справі, до якої він не є причетним.

Журналісти додають, що до великого переліку номерів, доступ до яких отримала поліція, також потрапили телефони, які фігурували у справі Катерини Гандзюк.

Коментар адвоката Стерненка

Одним із адвокатів активіста є Віталій Коломієць. Він також захищає підозрюваних у справі Шеремета. А про наявність телефону свого клієнта у цьому списку він дізнався від журналістів.

Юрист припускає, що доступ до телефону Стерненка міг допомогти слідству "вирішувати особисті завдання" та збирати інформацію проти опонентів влади.

Водночас він нагадав про цікаву деталь. Річ у тім, що як справу Стерненка, так і справу Шеремета вели одні й ті ж слідчі.

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