Син Свинарчука перебуває за кордоном вже рік через нібито "службову необхідність", – журналіст

Син Олега Гладковського понад рік перебуває за кордоном. Гладковського-молодшого підозрюють у злочинних схемах і невідомо, як він міг виїхати з країни.

Журналіст Олег Новіков повідомив, що Ігор Гладковський, син ексзаступника секретаря РНБО, перебуває за кордоном з 2022 року через нібито "службову необхідність".

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У чому підозрюють Гладковського-молодшого

За інформацією НАБУ, кілька років тому він був причетний до злочинної схеми постачання комплектуючих підприємствам "Укроборонпрому" з ухиленням від податків від таких операцій. За це він отримував 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми.

Примітно, що строки давності справи уже спливли й фактичного покарання Гладковський не понесе.

У 2022 році він якось виїхав з України через "службову необхідність". Тому його справу слухають по відеоконференції. Хоч у ній спливли строки давності і фактичного покарання Гладковський-молодший не понесе, все одно цікаво, як він виїхав,

- сказав Олег Новіков.

За словами Новікова, спершу це "була" службова необхідність, а потім підставою для проведення відеоконференції стала збройна агресія Росії проти України та введення на території країни воєнного стану.

Ігор Гладковський може грітися в Іспанії

Новіков вважає, що Гладковський зараз може бути в іспанській Марбельї. Раніше "Схеми" виявили, що його батько має там шикарну віллу, яка, до речі, не була задекларована.

Натомість адвокат Гладковського-молодшого каже, що не знає, де його клієнт.