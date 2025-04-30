Майже 3 мільйони доларів: НАБУ з’ясувало, скільки мільйонів Крупа вивезла за кордон
- Тетяна Крупа разом із родиною вивезла до ЄС понад 2,9 мільйона доларів і 476 тисяч євро, сховавши їх на рахунках в Австрії, Польщі та Швейцарії.
У ході обшуків у Крупи знайшли близько 6 мільйонів доларів готівкою, брендові коштовності, 30 об’єктів нерухомості та 9 автомобілів; її справу розслідує НАБУ, а суд взяв її під варту з альтернативою застави.
Колишня посадовиця з Хмельниччини Тетяна Крупа разом із родиною вивезла до країн Євросоюзу мільйони доларів і сотні тисяч євро. Сума виведених коштів стала відомою завдяки розслідуванню НАБУ.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ухвалу до справи. Слідство встановило, які суми колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа разом із родиною вивела до Євросоюзу.
Читайте також У скандальної Крупи виявили порушення в деклараціях на 35 мільйонів гривень
Тетяна Крупа сховала мільйони в Європі
За даними детективів НАБУ, протягом 2022 – 2024 років Тетяна Крупа, її чоловік та невістка вивезли та розмістили на рахунках в Австрії, Польщі та Швейцарії понад 2,9 мільйона доларів США і 476 тисяч євро. Також слідчі встановили, що на закритому рахунку в швейцарському банку у 2024 році було 599 тисяч доларів, про які Крупа не повідомляла.
Крім того, родина ексчиновниці задекларувала ввезення до ЄС 1,3 мільйона доларів і 26 тисяч євро у 2022 – 2023 роках.
Що відомо про справу Тетяни Крупи
Тетяна Крупа та її син, посадовець Пенсійного фонду, фігурують у справі про незаконне збагачення. Під час обшуків у них знайшли:
- близько 6 мільйонів доларів готівкою,
- брендові коштовності та прикраси,
- 30 об’єктів нерухомості та 9 автомобілів,
- майно за кордоном.
У жовтні 2024 року суд узяв Крупу під варту з альтернативою внесення рекордної застави – понад 500 мільйонів гривень. Згодом суму поступово знижували, і станом на січень 2025 року вона склала 260 мільйонів гривень, із яких фактично внесено лише 5,5 мільйона гривень.
Крупу утримують у СІЗО, її справу розслідує НАБУ. ВАКС арештував вилучені кошти – понад 3,1 мільйона доларів, 140 тисяч євро, 1,27 мільйона гривень, а також гроші з її кабінету – 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро.
24 лютого 2025 року Тетяну Крупу звільнили з посади голови Хмельницької МСЕК.