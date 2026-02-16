Суд частково зняв арешт з майна сім'ї Тимошенко: що тепер не підлягає обмеженням
- ВАКС частково зняв арешт з майна родини Тимошенко, йдеться, зокрема про автомобілі.
- Водночас суд залишив чинним арешт на банківському рахунку нардепки.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в понеділок, 16 лютого, частково задовольнила скаргу Юлії Тимошенко у справі про можливий підкуп народних депутатів. З частини майна її родини зняли арешт.
Про таке поінформував кореспондент Суспільного із зали суду.
Які підсумки судового засідання у справі Тимошенко?
Зазначається, що суд залишив чинним арешт на банківському вкладному рахунку нардепки, але скасував його щодо майна родини Тимошенко. Зокрема, йдеться про зняття обмежень з:
- трьох автомобілів (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14, Audi A8),
- двох гаражів у Дніпрі,
- 6,3 тисячі доларів США.
Усі перелічені об'єкти належать чоловікові Юлії Тимошенко – Олександру Тимошенку.
Водночас суд відмовив у накладенні арешту на половину вартості автомобілів і гаражів.
Адвокати нардепки наполягали, що збереження арештів загрожує зубожінням родини, а також вказували на процесуальні порушення. Мовиться про те, що кримінальне провадження щодо Тимошенко наразі не зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Що цьому передувало?
14 січня НАБУ та САП офіційно висунули підозру Юлії Тимошенко за спробу підкупу народних депутатів з метою забезпечення потрібного голосування. Слідство встановило, що хабарі планувалися систематично та на тривалий термін.
16 січня суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді грошової застави, зобов'язав до здачі закордонних паспортів, а також заборонив виїзд за межі Київської області.
Вже 23 січня заставу в розмірі 33 мільйонів гривень було повністю внесено завдяки фінансовій підтримці команди "Батьківщини".
Сама Тимошенко просила не арештовувати вилучені детективами НАБУ кошти, пояснюючи, що це гроші на повсякденні потреби родини. Вона згадала про переслідування за часів Януковича та зазначила, що готівка перебувала при ній на робочому місці під час обшуку.