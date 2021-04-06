Справа скандального Вовка: як суддя зміг збудувати "зручну" систему та впливає на неї

Скандальний голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вже тривалий час ігнорує засідання суду, де йому мають обрати запобіжний захід. Усе через численні звинувачення.

Член правління фундації DEJURE Роман Маселко вважає, що поведінка Вовка є грубим порушенням Кодексу суддівської етики. Якби так поводився звичайний суддя, то його б вже давно звільнили з посади.

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Такому розвитку подій сприяє чинна суддівська система, спотворена самими працівниками Феміди. Чим довше суддя є її елементом, тим більше він впливає на державний механізм. Це підтверджують скандальні аудіозаписи, зроблені в Окружному адмінсуді Києва.

Що відомо про "плівки Вовка"

На плівках чути, як Вовк з колегами планували повністю контролювати судову гілку влади та впливати на розвиток подій у державі.

працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, на яких судді Окружного адмінсуду Києва домовлялися про конкретні судові рішення. Вже

У 2019 році3 листопада НАБУ оголосило Павла Вовка в розшук.

Ці служителі Феміди завжди тримаються на плаву, тому що служать будь-якому режиму. Вони настільки вміло займаються еквілібристикою та нормами права в інтересах керівних еліт, що є завжди корисними для них,

– заявив юрист Олександр Лємєнов.

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ОАСК, яким керував і продовжує керувати Вовк, є єдиним судом в Україні, який має повноваження розглядати суперечки з центральними органами державної влади. Скандальний суддя працює там вже понад 10 років. Очолити ОАСК йому допоміг колишній головний юрист Віктора Януковича – Андрій Портнов.

"Сила Вовка базується на його унікальних повноваженнях в цьому суді, на величезній кількості "щупалець", які він запустив у різні органи й з усіма мав певні домовленості", – заявив Роман Маселко.

Також на плівках суддя зізнається, що займається політичним обслуговуванням й однаково "прислуговував" як під час президентської каденції Петра Порошенка, так і Володимира Зеленського.

Хто блокує справу

Єдиний спосіб відсторонити суддю і притягнути його до відповідальності – отримати на це згоду Вищої ради правосуддя. Однак її контролює сам скандальний суддя.

Крім того, процес має ініціювати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Однак вона не поспішає цього робити.

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Вихід з ситуації – судова реформа

Навіть попри шалений супротив тіньової суддівської системи, це питання допоможе вирішити реформування судової системи. Для того, щоб послабити вплив ОАСКу, вже запропонували забрати частину унікальних повноважень цього суду та передати їх іншому.

Однак навіть за таких обставин судовий процес над Вовком може затягнутися на багато років.